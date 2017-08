Skandali i byzylykëve, nis hetimi për specialistët që i kthyen tek firma

Skandali me byzylykët e mbikqyrjes elektronike të personave që kanë masë ndaluese për veprat penale dhe që kanë një vlerë prej afro 2 milionë euro, ka shtyrë ministrin e Drejtësisë Gazment Bardhi, që të urdhërojë nisjen e një hetimi administrativ.

I kontaktuar nga Top Channel, ministri Bardhi ka deklaruar se grupi i specialistëve të shërbimit të provës por edhe të ministrisë së Drejtësisë, që kanë firmosur dokumentin me numër protokolli 834 të datës 11 prill për dorëzimin e 300 byzylykëve, tek bashkimi i operatorëve do të hetohen për veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin.

Ministri nuk ka dhënë detaje se kush janë specialistët apo sa është numri i tyre i përfshirë në këtë skandal, për sa kohë hetimi vijon. Nga ana tjetër, pas shkresës së ministrit të Drejtësisë në lidhje me këtë problem, një përfaqësi e bashkimit të operatorëve kanë zhvilluar një takim me ministrin e Drejtësisë, ku mësohet se ministri Bardhi u ka lënë një afat deri ditën e martë për tu kthyer mbrapsht 300 byzylykët e blerë, në të kundërt ndaj tyre do të depozitohet kallëzimi penal në prokurori.

Bashkimi i operatorëve gjatë korrespondencës që kanë patur me ministrinë e Drejtësisë pretendojnë se kanë dorëzuar një herë mallin që ministria kishte porositur, duke mohuar se kanë marrë sërish në dorëzim sasinë prej 300 byzylykësh të mbikqyrjes elektronike. Top Channel kontaktoi bashkimin e operatorëve si dhe shërbimin e provës, deri më tani nuk ka një reagim të tyre për këtë çështje.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)