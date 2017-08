Vajza e Met Begës kujton babai në ditën e lindjes: Festo në parajsë ku e meriton

Vajza e Met Begës, Matilda Bega ka kujtuar të atin në ditën e tij të lindjes. Në një postim në Facebook, ajo shkruan se data 7 gusht për aktorin e madh ishte e shenjtë. Ajo shton se gjithmonë do të kujtojë ditën e lindjes së babait dhe jo atë të vdekjes.

“Për një gjë jam e sigurt, ai vuajti gjatë nga sëmundja në tokë, por tashmë një gjë është e sigurt ai është në parajsë. Kurrë nuk do ia kujtoj ditën e vdekjes tim ati, por për të ka vetëm një date, data e lindjes 7 gusht. Këtë date ai vete e kishte të shenjtë, bënte 2 festa, një në shtëpi, një me kolegët e estradës. Gëzuar ditëlindjen baba, festo aty në parajsë ku e meriton”, shkruan ajo.

Ai lindi më 7 gusht 1946 në kryeqytet dhe prej shumë vitesh ka punuar në Estradën e Tiranës. Në karrierën e tij 40-vjeçare, Met Bega ka luajtur më së shumti në Estradën e Tiranës, por ka mbetur në kujtesën e njerëzve veçanërisht për karakteret e interpretuara në disa filma artistikë me personazhe si ai te “Dy herë mat“, te “Tela për violinë“, “Stolat në park“ apo “Edhe ashtu, edhe kështu“.

Met Bega është vlerësuar me disa çmime, mes tyre edhe me urdhrin e lartë “Naim Frashëri i Artë”, në vitin 2000. Ndonëse i sëmurë, ai herë pas here ka shprehur dëshirën për të luajtur një tjetër film. Praktikisht, kjo rezultoi e pamundur, por për Metin, dashuria, mirënjohja, adhurimi i publikut qëndronte mbi gjithçka tjetër. Ai i gëzohej dashurisë që i shprehte publiku, të cilit i dhuroi buzëqeshje me personazhet e tij për vite të tëra. Figura dhe emri i tij do të mbeten gjithmonë në kujtesën e shqiptarëve, si një prej artistëve më të mëdhenj.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)