Preiti, drejtori i ri sportiv i Partizanit

Çdo ditë që kalon plotëson një pjesës të mozaikut Partizani 2017-2018 që është drejt konfigurimit të plotë. Pas prezantimit të Edgar Çanit, blerjes së bujshme të verës, klubi i kuq ka plotësuar dhe vendin vakant të drejtorit sportiv, një rol me rëndësi të madhe ky në projektin që ka nisur të marrë jetë. Partizani bëri të ditur se për rolin e drejtorit sportiv ka arritur marrëveshjen me Antonello Preiti-n. Me një eksperiencë mbi 20 vjeçare në futboll, të nisur si skaut, zbulues talentesh për llogari të klubeve të serisë a si Atalanta e Udineze dhe për të ngjitur një e nga një shkallët deri në rolin e drejtorit sportiv në klube si Arezzo, Udineze, Cisco apo Parma, së fundmi Preiti ka qenë drejtor sportiv i Katanzaros, madje tejet interesant është fakti se kontratën me Katanzaron që vijonte edhe për dy vjet të tjera e ka zgjidhur vetëm të premten e kaluar, duke preferuar të nisë një mision të ri në Shqipëri me Partizanin.

Në Itali me një karrierë shumë të gjatë dhe i njohur gjerësisht si zbulues talentesh dhe drejtor teknik, me një pasion të jashtëzakonshëm për futbollin, drejtori i ri sportiv i Partizanit vlerësohet si një njeri me njohje dhe aftësi të veçanta në fushën e futbollit. Të gjitha cilësi që tani e tutje vihen në shërbim të klubit të kuq që synon rikthimin te titulli kampion, duke hapur një cikël të ri në historinë e klubit legjendar.

Partizani bëri të ditur se Preiti do ti bashkohet skuadrës në datën 10 gusht, në Itali për të nisur zyrtarisht bashkëpunimin me Partizanin ndërkohë që prezantimi i tij para mediave shqiptare do të bëhet në ditët e para të shtatorit, para fillimit të kampionatit. Skuadra e drejtuar nga Mark Iuliano ndërkohë ka zyrtarizuar dhe miqësoren e parë në tokën italiane, me të kuqtë që do të ndeshen në 19 gusht në stadiumin Liberati, një impiant me kapacitet prej 22 mijë vendesh me Ternanën, skuadër e Serisë B, që vitin e kaluar është drejtuar pikërisht nga trajneri i ri i Kombëtares Shqiptare, Christian Panucci.

8 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)