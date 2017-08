Remontet e OSHEE-së, disa zona nuk do të kenë ujë të pijshëm në mbrëmje

Remontet e OSHEE-së, disa zona nuk do të kenë ujë të pijshëm...

Ujësjellës Kanalizime Tiranë ka njoftuar se mbrëmjen e sotme do të këtë ndërprerje me furnizimin me ujë të pijshëm në disa zona.

Në një njoftim për mediat UKT sqaron se: Për shkak të remontit që po kryen OSHEE në linjën e Stacionit të Qafëmollës, i cili po punon i reduktuar, do të ketë probleme të furnizimit me ujë gjatë orëve të mbrëmjes së sotme në këto zona:

Sauk-Sanatorium, Liqeni i Thatë, Tiranë e Re, Shkozë, Komuna e Parisit, Rruga e “Elbasanit”, Rruga “Tre Vëllezërit Konti”.

8 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)