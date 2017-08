EC: 13 vatra zjarri në të gjithë vendin

Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë shënuar 13 vatra zjarri në disa qarqe të vendit.

Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 128 punonjës zjarrfikës, 21 automjete zjarrfikëse, 215 personel nga Forcat të Armatosura të Ushtrisë, dhjetëra vullnetarë si dhe punonjës të Pyjores, të Drejtorisë së Zonave të Mbrojtura, etj, të mbështetur dhe nga helikopterë.

Specialistët e Emergjencave Civile, janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin.

Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, në Ministrinë e Punëve të Brendshme përsërit thirrjen ndaj të gjithë qytetarëve që në rast se konstatojnë zjarre, të njoftojnë menjëherë në numrat e emergjencave 112, 129 dhe 128.

QARKU DIBËR

Zjarri në fshatin Madhesh, bashkia Burrel, ka qenë aktiv duke rrezikuar dhe një banesë. Zjarrfikësit të mbështetur nga forca ushtarake kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë vënë situatën nën kontroll pranë banesave, por vatra e zjarrit vazhdon të jetë e ndezur.

Në Zerqan, bashkia Bulqizë, kanë qenë aktive 2 vatra zjarri. Bashkë me zjarrfikësit janë angazhuar edhe forca vullnetare si dhe forca të shërbimit pyjor, të cilët po punojnë për të izoluar zjarrin në një terren të thyer malor.

QARKU LEZHË

Në Malin e Rrencit, Shëngjin, bashkia Lezhë ka rënë zjarr në një sipërfaqe me pisha. Zjarrfikësit së bashku me forca të ushtrisë dhe të bashkisë kanë shuar zjarrin. U dogj një sipërfaqe rreth 5 ha me shkurre dhe pisha.

Janë riaktivizuar vatrat e zjarrit pranë Kishës së Shën Ndout në bashkinë Kurbin. Zjarrfikësit, së bashku me banorë të zonës dhe forca ushtarake kanë shkuar në vendngjarje, por për shkak të terrenit të thyer malor e kanë pasur të pamundur për të vepruar. Është ndërhyrë edhe me helikopter për të lokalizuar vatrat e zjarrit.

QARKU TIRANË

Në fshatin Mushqeta, në afërsi të Tunelit të Krrabës ka vazhduar puna e forcave zjarrfikëse për të shuar zjarrin e rënë në pyllin me shkurre dhe dushqe. Zjarrfikësit janë mbështetur edhe nga fora ushtarake si dhe një helikopter. Vatrat e zjarrit janë izoluar përkohësisht. Operacioni është në vazhdim.

Zjarri i rënë në fshatin Cikallesh, bashkia Kavajë ka qenë aktiv edhe ditën e djeshme. Zjarrfikësit së bashku me banorë të zonës kanë shkuar në vendngjarje, por për shkak të terrenit të vështirë ka qenë e pamundur për të vepruar. Eshtë ndërhyrë me helikopter dhe vatrat e zjarrit janë ulur, ndërkohë vazhdon operacioni për shuarjen e zjarrit.

Në Malin e Derjes pranë fshatit Shëngjergj të bashkisë Tiranë kanë pasur vatrat zjarri aktive. Zjarrfikësit, punonjës së Zonave të Mbrojtura dhe forca ushtarake kanë punuar për shuarjen e zjarrit, por ka qenë e pamundur shuarja për shkak të terrenit të thyer malor dhe erës. Pritet të ndërhyhet me helikopter.

QARKU ELBASAN

Në qytetin Librazhd ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Zjarrfikësit së bashku me 30 forca ushtarake kanë punuar për izolimin e vatrave. Zjarri është shuar plotësisht pas ndërhyrjes me helikopter.

Në fshatin Gjinar, bashkia Elbasan ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë por për shkak të terrenit të thyer malor dhe sipërfaqes së madhe të zjarrit nuk është mundur që zjarri të izolohet. Janë dërguar në ndihmë edhe forcave ushtarake dhe operacioni është në vazhdim.

QARKU FIER

Në fshatin Ardenicë të bashkisë Lushnje ka rënë zjarr në shkurre dhe ullishte. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë dhe më pas me helikopter vatra e zjarrit është shuar plotësisht.

QARKU DURRËS

Në fshatin Kërtushaj, bashkia Durrës, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha pranë zonës së banuar. Zjarrfikësit kanë ndërhyrë dhe më pas me ndihmën e helikopterit zjarri është shuar plotësisht. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe rreth 5 ha me shkurre dhe pisha.

QARKU GJIROKASTËR

Në fshatin Jorgucat të bashkisë Dropull ka rënë zjarr në një sipërfaqe me shkurre dhe kullotë. Në vendngjarje janë dërguar mjetet dhe zjarrfikësit bashkë me forca të ushtrisë dhe të bashkisë, por nuk kanë mundur ta shuajnë zjarrin. Operacioni është në vazhdim.

QARKU BERAT

Në Parkun e Bogovës, bashkia Skrapar, zjarri i rënë në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha ka vazhduar edhe gjatë ditës së djeshme. Zjarrfikësit nuk kanë mundur të ndërhyjnë në vendngjarje për shkak të terrenit të thyer malor. Pritet që sot të futet në operacion helikopteri për shuarjen e vatrave të zjarrit.

9 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)