Rihanna superbombë në karnavalet e Barbadosit, por s’i reziston fotoshopit

Nuk mund të mohohet; Rihanna dukej e mahnitshme me performancën e saj në festivalin e karnavaleve në Barbados. Këngëtarja me trupin bombastik kishte veshur bikinit e rastit të zbukuruara me bizhu, një parukë të gjelbër me shkëlqim neoni, krahë shumëngjyrësh dhe bizhuteri të rënda.

E cilësuar pa dyshim si krenaria e Barbados, vend ku këngëtarja ka lindur, Rihanna i ndau fotot në llogarinë e saj në Instagram duke marrë brenda një kohe shumë të shkurtër mbi 3 mln ‘like’. Por, fansave nuk u shpëtoi një detaj në një prej fotove ku dukej se këngëtarja kishte hy thonj në gishtin e madh të dorës së majtë.

Kaq u desh që në rrjetet sociale Rihanna, e cila kohët e fundit është kritikuar shpesh për shtim të madh në peshë, të akuzohej për përdorim fotoshopi.

9 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)