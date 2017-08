Venezuela, biznesi i kokainёs midis politikanёve dhe tё afёrmve: ja rrjeti

Venezuela ka njё pozicion gjeografik tё privilegjuar: njё kufi i gjatё i pambikёqyrur me Kolumbinё, prodhuesi numёr njё i kokainёs dhe njё bregdet shumё i gjerё. Pista qё lidh trafikun me kryen e regjimit narkotik. Narkodiktatura. Lexohet nё muret e Karakas, dёgjohet nga zёrat e analistёve dhe politikanёve tё opozitёs. “Ёshtё njё Pablo Escobar nё krye tё shtetit tё Venezuelёs”, ka sulmuar senatori Marco Rubio, ekstremist in djathtё i Floridёs, duke iu referuar tё fuqishmit Diosdado Cabello.

Sa tё vёrteta ka nё akuzat e rёnda mbi kreun e pushtetit chavist, tё ardhura sidomos nga Shtetet e Bashkuara? Shumё tё dhёna dhe disa dёshmi nё pritje, deri tani, e lidhin me pushtetin trafikun e pluhurit tё bardhё kundrejt Europёs dhe Shteteve tё Bashkuara.

Pastaj edhe politikanёt dhe ushtarakёt janё tё pёrfshirё, duke lejuar kalimin nё porte e aeroporte dhe ja puna ёshtё kryer. Ka edhe qё shpjegojnё eskalimin nё muajt e fundit me avancimin e hetimeve.

“Nё krye tё Venezuelёs ka burra, tё cilёt me rёnien e regjimit, mund t’i kalojnё ditёt e tyre nё burg nё USA. “Do tё rezistojnё deri nё fund”, shpjegonte nё ditёt e kaluara nё Karakas, njё vёzhgues i brendshёm i chavizmit.

Nga tё dhёnat e para nё 2008, me Chavez akoma nё pushtet dhe tre ushtarakё tё rangut tё lartё, tё dyshuar pёr trafikim me luftёn e Farc deri me akuzat e sotme qё vinin pёr nёnkryetarin Tareck El Aissami deh Cabellos, burri qё ka dashur Themelimin dhe kjo llogaritet sa Maduro.

Nё mes dy ngjarje qё dukeshin tё trajtuara nga televizionet. Arrestimi i dy nipёrve tё gruas sё Maduros, nipёrit trafikantё. Tё burgosur nё Neё York, dёnimi pёr narkotrafik ёshtё pritur pёr njё muaj. Para kёsaj zbulohet njё ngarkesё me 1.2 ton kokainё nё njё aeroplan nё Air Francё nё Paris. E ngarkuar sikur tё mos ishte asgjё nё Karakas.

El Aissami dhe zёvendёsi i Maduros nga janari i kaluar. Emёrimi i tij ka ngjallur dyshime tё ndryshme. Pёrse zgjedhja ka rёnё mbi njё personazh kaq tё diskutuar? Burri, me origjinё siriane, ishte guvernator i Shtetit Aragua kur emri i tij ёshtё dёgjuar nga Rafael Isea, paraardhёsi i tij dhe ish Ministri i Financёs. I fshehur nё USA nё 2013, Isea tregoi qё EL Aissami ishte pikё referimi i narkotrafikantit mё tё fuqishёm tё vendit, Ёalid Makled. Falё tij tonelata kokaine ngarkoheshin nё Puerto Cabello nё drejtim tё Meksikёs dhe qendrёs sё Amerikёs., pas pagesёs sё pёrqindjeve tё mёdha nё politikё. Javёn e kaluar, pasi ishte pёrfshirё nё listёn e Trump, si 13 tё sanksionuarit e regjimit, El Aissami ishte dёmtuar nga ngrirja e mallrave “qindra miljona dollarё”, mes shtёpive nё Miami dhe avionёve privatё, sipas Tesoro USA. Ai e ka mohuar. “Nuk ka as edhe njё llogari”. Ёshtё njё sulm i perandorisё nё revolucionin tonё. Ashtu sic dy djemtё e Maduros, njё pozitiv fals i krijuar nga Dea”.

Siç u kanё treguar amerikanёve, Efrain Campo e Francisco Flores, as edhe 30 vjec, tё arrestuar nё Haiti nё nёntor 2015, ndёrkohё qё negocionin pёr njoftimin e 800 kileve tё kokainёs? Dy nipёrit e zonjёs sё parё Cilia Flore, tё rritur nga Maduro, si fёmijё, rrezikojnё 20 vjet nga plagёt me armё zjarri pasi kishin rёnё nё njё kurth antidroge nё USA, qё ka regjistruar muaj pёr negociimin nё nisje. Nё aeroplanin qё i transportonte nё Shtetet e Bashkuara, tё dy kishin dёshmuar qё kokaina vinte nga vende afёr Cabellos, nё epokёn e Presidentit tё Parlamentit. Sipas 007 amerikane do tё ishte ai kapoja kryesor i kartelёs “ de los Soles”, njё grup i formuar nga ushtarak, paraushtarak dhe politikanё nё gjendje tё kalonin pa kontrolle kokainёn nga Kolumbia dhe pastaj ta ngarkonin drejt vendeve tё huaja. Njё tjetёr akuzё e detajuar mbi Cabellon ka ardhur nga ish roja I tij personal Leamsy Salazar, njё ushtarak i zhdukur edhe ai nё Shtetet e Bashkuara dhe nёn mbrojtje: ka treguar qё ka dёgjuar nё shumё raste Cabellon duke dhёnё urdhra mbi njoftimet e kokainёs, drejt Kubёs. Salazar ka qenё shumё vite edhe nё krah tё Chavez, ishte njё burrё shumё i besueshёm i regjimit.

Ngjarja e dy nipёrve ёshtё akoma duke u bёrё. E dimё cfarё kanё treguar pёr tentativёn pёr tё ulur dёnimin e tyre., kёshtu sic janё pritur deklaratat e Yazenky Lamas, njё pilot venezuelian, qё nga Kolumbia sapo ka estraduar pёr nё Shtetet e Bashkuara. Lamas ka pilotuar qindra fluturime droge mes Venezuelёs dhe Karaibeve. Duke parё rastin edhe ai ka njё lidhej direkte me gruan e Maduros: ishte piloti i saj personal. Qeveria e Caracas ka bёrё cmos pёr tё shmangur qё Lamas tё dёrgohej nё USA, duke i kёrkuar kalimin nё Venezuelё. Sic ia kihte dalё tё bёnte me bosin Makled, edhe ai i kapur nё Kolumbi. Por raportet mes dy vendeve, sot kanё mё shumё protokolle dhe qeveria e Bogotёs nuk ka pasur dyshime.

