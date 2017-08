300 byzylykët, MD: I testojmë, masa ligjore nëse s’funksionojnë

Një ditë pasi ka marrë në dorëzim 300 byzylykët elektronikë, Ministria e Drejtësisë njofton se do të bëjë e vetme testimin e tyre dhe paralajmëron masa ligjore nëse ato nuk do të funksionojnë siç duhet.

Përmes një deklarate të lëshuar për mediat, Ministria e Drejtësisë bën me dije se sot sipas procesverbaleve të nënshkruara midis kompanisë dhe grupit te punës në MD, do të duhej te kryhej procesi i verifikimit te funksionaliteteve te pajisjeve, me qellim përfundimin e procesit te marrjes se tyre në dorëzim, gjë që nuk ka ndodhur.

Siç sqaron MD, fillimisht u ra dakord që procesi të fillonte në orën 09:00 të së enjtes, e më pas takimi është shtyrë për në orën 16:00, por përfaqësuesit e kompanisë nuk janë paraqitur.

Të gjendur para kësaj situate grupi i punës pranë Ministrisë së Drejtësisë ka vendosur që të bëjë testin e njërës prej pajisjeve për të parë funksionalitetin dhe paralajmëron se në varësi të këtij testimi, do të njoftohen edhe masat ligjore që do të marrë MD e mbi këtë çështje.

10 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel