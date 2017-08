Mesazhi i prerë i Çakos: Asnjë mundësi për të përfituar azil

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Haki Çako i shoqëruar nga Drejtoresha e Departamentit për Kufirin dhe Migracionin Aida Hajnaj inspektuan mesditën e sotme Pikën e Kalimit Kufitar në Qafë -Thanë. Gjatë inspektimit Çako ka zhvilluar dhe një takim në qendrën e përbashkët për koordinimin e informacionit mes dy policive, ku u takua me Drejtorin për Kufirin e Rajonit të Ohrit Z.Xhelal Lata, i cili shoqërohej nga shefi i luftës kundër Krimit të Organizuar dhe Komandanti i pikës kufitare Qafë -Thanë.

Çako dhe Lata kanë vlerësuar bashkëpunimin mjaft të mirë mes dy policive kufitare rajonale, ku ky bashkëpunim duhet marrë shembull për gjithë policitë e tjera. “Në mënyrë të veçantë jemi këtu për një aspekt i cili është bërë tashmë shqetësim lidhur me lëvizjen e disa shtetasve shqiptarë me qëllim dhe kërkesë për azilkërkim në vendet e BE, të cilët deri diku janë shndërruar në një farë problemi për shtetin shqiptar por edhe për vetë ata, duke mos e kuptuar dhe mos e konceptuar qartë se integrimi i vendeve tona bëhet me rregulla, bëhet me norma dhe jo në mënyrë klandestine ose dhe duke shkelur parimet bazë të integrimit të BE.

Në këtë aspekt them që së bashku do vazhdojmë kontributet për t’ju bërë të qartë atyre se azilkërkimi është një fenomen i cili nuk ekziston, e drejta për të përfituar në këtë mënyrë është zero dhe do të vazhdojë të jetë zero. Ne u tregojmë dhe i orientojmë ata se ka forma të vazhdueshme ligjore, përmes kontratave ligjore të punës nëpërmjet Ministrive përkatëse”, tha Çako.

Më pas Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Haki Çako ka dhënë një prononcim për mediat në lidhje me zbatimin e masave për përballimin e fluksit, parandalimin e shtetasve që tentojnë kalimin e kufirit me qëllim kërkesën për azilkërkim dhe për bashkëpunimin mes dy policive.

“Ne sapo përfunduam një takim me autoritetet policore rajonale të Maqedonisë në këtë pikë të kalimit dhe kontrollit kufitar, ku së bashku me Drejtoreshën e Departamentit të Kufirit dhe Migracionit dhe me Drejtorin Rajonal të Kufirit bashkëbiseduam lidhur me një sërë problematikash të bashkëpunimit kryesisht të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve, por edhe të kontrollit ndërkufitar në zbatim të akt-marrëveshjeve për kontrollin dhe mbajtjen në mbikëqyrje të të gjitha zonave ndërkufitare edhe këtu, por edhe lidhur me një sërë çështjesh shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me sensibilizimin e gjithë qytetarëve shqiptarë të cilët kanë ndërmarrë një sërë iniciativash lidhur me azilkërkimin në vendet e BE, por edhe që shfrytëzojnë kalimin në territorin e Maqedonisë nëpërmjet aeroportit të Shkupit por edhe të Ohrit për të lëvizur dhe kërkuar më pas azilkërkim në vendet e BE.

Këtu ne bashkëbiseduam lidhur me kontroll të rreptë në zbatim edhe të urdhrit të fundit të nxjerrë pikërisht për kontrollin rigoroz të kritereve të përcaktuara nga BE në kuadër të të gjithë masave, por edhe të së drejtës së lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptarë, duke respektuar dhe për të qenë korrekt që të gjithë për të mos lejuar më pas penalitete për vetë ata dhe të gjithë personave të tjerë të cilët mundësojnë kalimin e paligjshëm të shtetasve shqiptarë”, shtoi ai.

10 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)