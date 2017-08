Nxirja nga dielli, shtatë mite false që duhen rrëzuar

Të zbulosh llojin e lëkurës është gjëja e parë që duhet bërë për ta mbrojtur atë.

Në qytet, në det ose në mal është e rëndësishme të mbrohesh nga efektet e dëmshme të diellit. Idealja është të mbulohesh duke përdorur një veshje të përshtatshme, një kapele të gjerë dhe duke aplikuar kremin solar në pjesët e ekspozuara të trupit. Lexoni këtu specialen mbi kremat solarë të 2017

Në qoftë se ekspozoheni në diell pa qenë të mbrojtur, rritet rreziku i djegies, ke acarime të lëkurës, dhe ndikon në plakjen përshpejtuese të lëkurës. Kjo rezulton në njolla të ndritshme dhe të errëta, plagë të vogla, lëkurë të thatë, në pamjen e rrudhave dhe trashjen e lëkurës.

Disa persona janë shumë të ndjeshëm ndaj rrezeve ultravjollcë. Në fakt, cdo lëkurë është e ndryshme dhe sipas ngjyrës pak a shumë të ndjeshme ndaj diellit dhe sipas llojit afirmon dermatologia Fernanda Bianchi. Lloji i lëkurës së një personi është një klasifikim i përdorur në dermatologji, përcaktuar në cilësinë dhe sasinë e melaninës të pranishme në kushtet bazë të lëkurës. Duke njohur vet llojin e lëkurës është pika themelore fillestare për të ruajtur shëndetin e vet lëkurës dhe për t’u sjellë në mënyrë korrekte me ekspozimin.

6 llojet e lëkurës

Një herë e zbuluar të jeni do të jetë më e lehtë të përshtatësh sjelljen tënde me një ekspozim të drejtë të diellit për të shijuar ajrin e freskët në det gjatë pushimeve ose në mal pa pasur rreziqe. Ja cilat janë:

Lloji 1: ekstremisht i ndjeshëm. Lëkura jote është shumë e qartë, shpesh ju shoqërojnë arnat e vogla të lëkurës. Të vijnë thjesht acarime të lëkurës dhe nuk nxihesh kurrë ose shumë vështirë. Mos kërko të nxihesh: mbrohu

Ekspozimi në diell nuk këshillohet fare mes orëve 12.00 dhe 16.00. Është e domosdoshme mbrojtja maksimale: veshje, kapele, syze, deh krem solar me mbrojtje shumë të lartë (IP 50+)

Lloji 2: të ndjeshëm: lëkura jote është e qartë me disa arna. Të vijnë lehtë acarime të lëkurës dhe nxihesh me vështirësi. Mos u përpiq të nxihesh: mbrohu. Ekspozimi në diell nuk këshillohet fare mes orëve 12.00 dhe 16.00. Është e domosdoshme mbrojtja maksimale: veshje, kapele, syze dhe krem solar me mbrojtje të lartë (IP 50 +)

Lloji 3: lëkurë e ndjeshme, lëkura jote është lehtësisht e errët. Vështirë të të duken acarime dhe nxihesh lehtësisht. Megjithatë ekspozimi në diell është i pakëshillueshëm mes orëve 12.00 dhe 16.00 dhe pa një mbrojtje të plotë: veshje, kapele, syze dhe krem solar me mbrojtje të lartë (IP 30 dhe 50)

Lloji 4-5: mjaft rezistent, lëkura jote është e errët, madje shumë e errët, nuk të acarohet lëkura kurrë dhe nxihesh shumë shpejt. E duron mirë diellin. Ekspozohu gradualisht. Sidomos në ditët e para, shmang të ekspozohesh në diell mes orëve 12.00 dhe 16.00 pa mbrojtje të plotë: veshje, kapele, syze dhe krem solar me mbrojtje mesatare (IP 15, 20, 25)

Lloji 6: lëkurat e zeza, janë natyrisht të mbrojtura nga rrezet e dëmshme të diellit. Megjithatë mundoheni të mbroni zonat më delikate si pëllëmbët e duarve dhe tabanët e këmbëve. Është mirë të përdorni syze dielli. E duron mirë diellin por në ditët e para shmang ekspozimin në diell mes orëve 12.00 dhe 16.00 pa një mbrojtje të plotë: veshje, kapele, syze dielli dhe krem solar (IP 6 e 10).

Ekzistojnë shumë vende të përbashkëta të lidhura me nxirjen, ja 7 mite që është e nevojshme të shpërthesh.

Të gjithë mund të nxihen. False, duhet të mbash të pranishëm vetë nivelin e llojit të lëkurës.

Orët më të nxehta të ditës janë më të rrezikshme. False, është e këshillueshme të mbrohesh edhe mes orëve 10 e 15. Rrezet e diellit janë më të forta në lartësitë e mëdha dhe në pjesën e Jugut dhe sipërfaqet e tilla si uji dhe bora praktikisht kanë dyfishuar sasinë e rrezatimit.

Kremi të lejon të ekspozohesh më gjatë. False, është kryesore të përdorësh aplikacionin çdo dy orë dhe sidomos pas çdo futjeje në ujë, në ditët e para.

Banja të mbron nga rreziku i acarimit të lëkurës. False, vetëm kremi solar të mbron nga rrezet ultravjollcë.

Personat me lëkurë të errët ose shumë të errët nuk kanë nevojë të mbrohen nga dielli, False, cdo lloj lëkure mund të vuajë dëmet nga rrezet e diellit.

Në qoftë se përdor mbrojtje solare të lartë nuk nxihem. False, kremi solar ndihmon të mbrojë të keqen e diellit dhe të ndikojë pozitivisht

Nuk duhet të mbrohesh kur tashmë je nxirë. False, edhe në këtë rast mbrojtja solare shërben për të filtruar pjesën më të mirë të rrezeve të diellit

Gjatë stinës verore është e rëndësishme të ndjekësh një stil jete të shëndetshme. Është e nevojshme: të pish shumë ujë, të hash në mënyrë të ekuilibruar, të hash ushqime të pasura me betakarotenë, të pish rregullisht një cocktail frutash dhe perimesh për të pasur lëkurën e butë.

