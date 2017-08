Përplasi për vdekje të riun me motor dhe u largua, kapet 18-vjeçari

Policia e Durrësit ka identifikuar mjetin dhe autorin e dyshuar që aksidentoi mbrëmjen e djeshme një shtetas me motor, me pasojë vdekje. Burime nga policia bëjnë me dije se u arrestua në flagrancë shtetasi Haxhi Kullaj 18 vjeç, banues në fshatin Arrameras, Fushë- Krujë.

Kullaj, mbrëmjen e djeshme rreth orës 22:00, në rrugën Fushë Krujë -Kamëz, në fshatin Larushk, duke drejtuar mjetin tip Volzvagen, ka goditur motoriçikletën tip Kavasaki, me drejtues 23-vjeçarin Leonard Bami, banues në Borizanë, i cili ndërroi jetë në spital.

Kullaj, nuk ishte i pajisur me leje drejtimi dhe pasi shkaktoi aksidentin është larguar nga vendi i ngjarjes. Materialet i kaluan Prokurorisë Krujë për veprime të mëtejshme për veprat penale” Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, ” Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe” Largimi nga vendi I aksidentit”.

10 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)