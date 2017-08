Horoskopi – 11 gusht 2017

DASHI

Doni ta filloni sa me shpejt fundjaven dhe do te niseni ne nje udhetim qe keni kohe qe e keni prenotuar. Do te relaksoheni ne shoqeri te mire.

DEMI

Ne ambjentin e punes jo cdo gje po shkon sic duhet. Kjo do tju zgjoje deshiren te ktheheni sa me shpejt prane familjes tuaj ku ndjeheni te mbrojtur.

BINJAKET

Edhe puna edhe shoqeria sot do te kene rol te rendesishem ne jeten tuaj. Do te dini te ekuilibroni situatat midis dy fushave.

GAFORRJA

Jeni te bindur ne nje vendim tuajin dhe nuk ekziston asnje mundesi qe tju kthejne mendje. Megjithese do te keni pengesa do te dini te ecni perpara.

LUANI

Eshte mire te ndryshoni ambjent sot sepse duke u larguar do te jeni me te kthjellet dhe do ti vleresoni me drejte situatat e ndryshme.

VIRGJERESHA

Sot jeni ne kundershtim me kendveshtrimin e kujtdo qe keni prane. Do te kete debate te ashpra midis jush dhe nje te linduri te Ujorit.

PESHORJA

Jeni vezhgues te mencur dhe sigurisht kjo gje ju favorizon ne shume situata. Sot mendoni vetem se si te relaksoheni.

AKREPI

Sot nuk duhet te ekzagjeroni ne kerkesa. Jo te gjitha gjerat qe kerkoni mund te kene kushtet per tu realizuar.

SHIGJETARI

Mos kerkoni aventura sot sepse nuk do te mund te perballoni dot rrezikun. Nje sekret I koheve me pare do tju shqetesoje.

BRICJAPI

Indiferenca ne shume raste eshte arma me e mire per te mos vuajtur. Jeta na rezervon momente te dhimbshme qe mund te na lendojne.

UJORI

Konsideroni ate qe ju thote instikti juaj I pagabueshem sot. Mund te jete momenti per nje ndryshim te madh dhe total ne jeten tuaj.

PESHQIT

Sot do te keni mundesine te analizoni mire ngjarjet qe po ndodhin rreth jush. Paraqitet nje dite e qete dhe pa shume aktivitet.

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)