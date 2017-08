Hotel: 10 klientёt mё tё urryer nga personeli

Nga tё ndyrёt tek tё fshehtёt, nga tё ngathtёt tek joshёsit, turizmi vjen me njё tjetёr anё.

Vizitorёt e hutuar qё harrojnё gjёrat e veta nё hotel, klientё qё marrin me vete objekte tё dhomёs, cdo qёndrim mund tё shndёrrohet nё njё anekdotё ose histori pёr t’u treguar. Por duke dalё nga ana tjetёr, nga ana e atyre qё punojnё nё hotel, gjёrat ndryshojnё. Kёrkimet e hoteli dhe fluturimet Jetcost kanё seleksionuar sjelljet mё kurioze tё vizitorёve, disa shumё mё tё frekuentueshёm sesa mund ta imagjinojmё, qё shqetёsojnё mё shumё punonjёsit e recepsionit dhe personelin.

I fshehti – ai qё siguron qё ka prenotuar me shumё pritje dhe me njё cmim shumё tё mirё, por nuk ka dokumentin qё ta tregojё; ёshtё kёrkues, pretendon shёrbime tё ndryshme, do njё dhomё mё shumё se njё tjetёr, pavarёsisht se hoteli ёshtё i kompletuar. Njё lloj njeriu qё rezulton vecanёrisht i vёshtirё pёr t’u menaxhuar nё qoftё se nuk flet asnjё nga gjuhёt me tё cilёn shprehen punonjёsit e hotelit.

I ngathti – edhe pse ёshtё i edukuar dhe i bindur, tё lodh ta kuptosh. Ky lloj njeriu nuk frekuenton shpesh, por ndodh. Nje herё, pёr shembull, njё klient i hotelit tё Edimburgut, kishte thirrur recepsionisten pёr ta pyetur se si tё dilte nga dhoma pa “krijuar probleme”, sepse shihte nё tё vetmen derё kartelёn me shkrimin “mos shqetёsoni”.

Lakmitari – ai qё pёrballё njё buffeti mbush pjatёn aq sa derdhet, merr nga tё gjitha gjёrat qё janё nё dispozicion dhe pastaj i lё pothuajse tё gjitha. E plotёson kёtё kategori klienti qё pёrgatit panine pёr tё ngrёnё gjtё ditёs dhe heq mёnjanё kavanozat e marmelatёs dhe mjaltit. Dhe ndonjёherё edhe kriporen.

Manjaku i pastёrtisё – ai qё pёrdor tre-katёr peshqirё pёr njё dush dhe i hedh nё tokё menjёherё pёr t’i ndёrruar. I injoron sshenjat qё nёpёr dhoma tё kujtojnё tё jeni tё gatshёm pёr tё kёrkuar ndryshimin e carcafёve tё bardhё, pёr harxhimin e detergjentit, ujit dhe energjisё dhe ndikimin shkatёrrues tё ambjentit. Sipas Jetcost duke propozuar njё skonto pёr peshqirёt e pandёrruar shumё klientё do tё bёheshin menjёherё “ambjentalistё”.

Burloni – ai qё tё mёrzit duke trokitur nё derёn e njё miku ose tё njё tё huaji, ose ai qё i vjen shёrbimi nё dhomё pa kёrkuar, shpesh nё orare tё papёrshtatshme. Me sjelljet e tijn shqetёson jo vetёm viktimёn e shakave tё tij, por shkakton edhe njё dёm saqё tё jetё klienti qё hoteli tё refuzojё tё paguajё pёr rregullin e prishur.

I pёrkori – klienti qё thotё qё nuk pi asgjё nga minibari, edhe pse pastaj mungojnё shishe tё ndryshme ose disa rezultojnё tё mbushura me lёngje tё tjera tё ngjashme. Shumё hotele, pёr shkak tё problemeve tё pasura me kёto lloj vizitorёsh, kanё vendosur t’i lёnё minibaret bosh nёpёr dhoma. Pёr ti mbushur ёshtё e nevojshme tё pyetet tek recepsioni, njё tealsh mё shumё pёr ata qё janё tё ndershёm.

I shurdhёri – ai qё e ngre nё maksimum volumin e televizorit ose muzikёn duke menduar qё ёshtё i vetmi vizitor i hotelit ose flet nё telefon duke bёrtitur. Njё tip shumё i hasur edhe nё tren, pavarёsisht se kujtohen shpesh rregullat e sjelljes sё mirё.

Kursimtari – ai qё e con ushqimin dhe pijet nё dhomё ose urdhёron nёpёrmjet telefonit pёr tё ngrёnё para televizorit, por jashtё. E pastaj kёkrkon pirunj, peceta, akull, mёsallёn e restorantit tё hotelit, duke i lёnё mbetjet e picёs ose tё darkёs kineze nё kartona nё mes tё dhomёs ose i nxjerr nё korridor.

I ndyri – ai qё i pёrdor objektet dhe shёrbimet e hotelit pёr gjёra tё tjera, pёr shembull mbulesat ose materiale pёr tё hequr baltёn poshtё kёpucёve, peshqira pёr tё pastruar dyshemenё, rrotulla tё letrёs higjienike pёr tё paketuar objekte delikate pёr ti vёnё nё valixhe qё ke marrё pёr udhёtim.

Joshёsi – vizitori, qё qoftё ai ose ajo, qё kёrkon flirt me cdo cmim dhe vendo nё veprim taktikat e tij mё tё mira pёr tё bёrё pёr vete punonjёsit e recepsionit, kamarierёt, personelin e ndryshёm. Njё nga truket e tij mё tё zakonshme, sipas Jetcost, ёshtё tё tentojё njё qasje me punonjёsit e mirёmbajtjes dhe pёrgjegjёsit e dhomave: i thёrrasin pёr njё dush dhe i gjejnё me rroba banje ose me peshqir nё bel me dritё tё pakёt.

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)