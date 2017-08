Nata e yjeve që bien: njё dёshirё pёr çdo shenjё tё Zodiakut

Data 10 gusht njihet si nata e yjeve që bien. Dhe kёshtu, tё gjithё me sytё drejtuar nga qielli, presim tё shohim tё paktё njё pёr tё shprehur dёshirёn mё tё madhe qё kemi. Romantikёt mё tё mёdhenj shpresojnё tё gjejnё dashurinё, mё tё shqetёsuarit tё sistemojnё ndonjё ndodhi pune ose praktike. Magjia e kёsaj nate jetohet ndryshe nga cdo shenjё e zodiakut dhe horoskopi na zbulon cilat janё dёshirat qё jemi mё shumё tё orientuar gjatё atyre ditёve.

DASHI – e keni tё vёshtirё ta pranoni, por dёshira mё e madhe nё kёto momente e jetёs tuaj ёshtё ajo qё i pёrket dashurisё dhe sferёs sё ndjenjave. Dёshiron me gjithё zemёr tё konsolidosh dhe tё bёsh tё qёndrueshme raportin me pasionin mё mishtor. Me Jupiterin kundёr sigurisht rrezikoni tё kapni gabimet jo indiferente, por Saturni ju ndihmon tё konkretizoni edhe raportet jo serioze. U besoni yjeve me shpirt tё gёzuar dhe tё butё, por nё tё njёjtёn kohё, angazhohuni pёr t’i lehtёsuar.

DEMI – dёshirat e tua mё tё mёdha i pёrkasin sferёs sё punёs, ku ke qёllime tё mёdha. Zakonisht nuk e kalon kohёn duke parё yjet, por nё qoftё se serviret ndonjё avancim i karrierёs, gjёrat ndryshojnё. Plutoni mund tё tё ndihmojё tё zbulosh forcёn tёnde tё brendshme dhe fuqinё e mendimeve tuaja. Pёrpiquni tё mendoni pёr atё qё vёrtet ju tёrheq nё jetёn tuaj dhe mundohu se si ta materializosh nё jetёn tёnde reale. Tё besosh nё yjet e rёna nuk ёshtё gjithmonё njё mёkat: provoje!

BINJAKЁT – Neptuni tё ngatёrron dhe nuk arrin tё kuptosh se cfarё dёshiron me tё vёrtetё. Ka njё njёra anё ke frikёn tё pёrfshihesh nё njё lidhje serioze dhe tё rёndёsishme, nga ana tjetёr nuk dёshiron gjё tjetёr vecse tё pёrjetosh love-story si nё pёrralla, romantike dhe gati tё pabesueshme. Tё shikosh rёnien e yjeve ka qenё gjithmonё njё nga gjёrat e tua tё preferuara. Nё qoftё se dёshiron njё fёmijё, jupiteri mund tё tё zgjidhё. Mos i shpreh dёshirat duke pyetur yjet se sa kёnaqёsi mund tё provoni momentalisht, shko pёrtej!

GAFORRJA – ajo qё ke mё shumё nё zemёr ka qenё gjithmonё dhe do tё jetё mirёqenia e familjes tёnde. Pёr shkak tё periudhёs sё pёrmbysjeve tё mёdha nё punё qё je duke pёrjetuar, ajo qё dёshiron mё shumё ёshtё tё gjesh paqen dhe ekuilibrin. Stabiliteti nё punё ёshtё tepёr i rёndёsishёm pёr ta vёnё mёnjanё dhe pёr t’iu dedikuar qetёsisё pjesёn e mbetur. Ёshtё e drejtё qё dёshiron tё pёrqёndrohesh nё kёtё gjё pёr momentin. Por duhet tё besoni mё shumё, me intensitet mё tё madh si nё veten tёnde edhe nё rёnien e yjeve.

LUANI – je duke jetuar njё periudhё tё lumtur dhe tё mirё. Vera si gjithmonё tё jep humor tё mirё. Je pikёrisht duke shijuar frytet e asaj qё ke mbjellё me angazhi m dhe dedikim tё madh, falё Saturnit, sidomos nё sferёn e ndjenjave. Tani dёshiron tё argёtohesh, tё bёsh dicka qё ndez tek ti pasionin dhe kuriozitetin mё tё shfrenuar. Rёnies sё yjeve sigurisht u kёrkon tё tё befasojnё me ndonjё tё re tё bukur qё arrijё nё sytё apo veshёt tuaj nёpёrmjet telefonit.

VIRGJЁRESHA – duke konsideruar qё Jupiteri po zbut dёshirёn tuaj tё lindur pёr tё mbledhur para, mund t’u dedikohesh dёshirave tё tjera: marrёdhёnieve tuaja. Neptuni tё ka bёrё tё takosh persona shumё tё paqartё dhe jo tё pёrfshirё, komplet ndryshe nga ti dhe nga partneri yt ideal. Ti, nё kёtё moment tё jetёs tёnde dёshiron dashurinё e madhe, ajo qё tё bёn tё ndjesh flutura nё stomak dhe tё ndryshon jetёn. Plutoni mund tё jetё njё aleat i vlefshёm pёr tё pёrmbushur dёshirat qё ua kёrkon yjeve.

PESHORJA – me Jupiterin nё krah, me shumё mundёsi do tё shikosh mё shumё yje tё rёna me tё gjitha ngjyrat qё do tё shikojnё bashkё me ty. Fati sigurisht nuk tё mungon: dёshira jote mё e madhe ёshtё qё tё lirohesh nga ata persona qё ngadalёsojnё jetёn tёnde dhe e bёjnё mё pak entuziaste dhe tё lirё. Mendo qё do tё ishte fantastike, qё tё zhdukeshin pa pasur nevojёn qё t’ua kёrkoni ju. Ky qёndrim i yt i ri do tё jetё efekt i Uranit dhe Plutonit? Ёshtё e mundur! Ndёrkohё vazhdo tё argёtohesh me yjet.

AKREPI – me Saturnin qё tё kthen mbrapsht nga pikёpamja ekonomike, dёshira jote pёr natёn e yjeve nuk mund tё jetё tjetёr vecse tё balancosh llogaritё. Vetёm kёshtu mund tё rekuperosh energjitё psiko-fizike qё humbet cdo herё qё shqetёsohesh pёr cёshtje parash. Nё qoftё se shikon mё shumё se njё yll, Jupiteri tё sugjeron tё shprehёsh njё dёshirё tё vogёl edhe pёr tё pasur shёndet tё mirё: pa njё formё tё mirё fizike nuk mund tё gёzosh tё mirat qё yjet mund tё sjellin nё jetёn tёnde.

SHIGJETARI – Dёshira jote mё e madhe ёshtё padyshim, ёshtё qё tё shikoh zhdukjen e shqetёsimeve familjare, qё me Neptunin nё pritje joharmonike, vazhdojnё tё ju kthehen tashmё prej disa kohёsh. Yjeve u kёrkoni qё t’ju dhurojnё pak gёzim, kohё tё lirё, seks dhe dashuri. Tё interesojnё vetёm dhe ekskluzivisht kёnaqёsitё e jetёs, sepse me njё shpirt tё lumtur di tё japёsh maksimumin edhe nё sektorё tё tjerё tё jetёs. Lёreni tё befasoheni nga energjitё e Uranit dhe bazohuni tek yjet qё bien.

BRICJAPI – ambiciet e tua mё tё mёdha tё momentit janё thjesht tё natyrёs plutoniane. Dёshiron tё arrish fuqinё dhe suksesin. Mahnia jote e madhёshtisё nё aspektin professional mund tё jetё e tepёrt madje edhe pёr yjet. Duhet padyshim tё kёrkosh tё jesh mё realist dhe pёr çdo gjё duhet tё kujtohesh tё ndalosh pёr tё parё qiellin me yje dhe tё humbesh nё njё botё ku nuk je mёsuar dhe qё mund tё ketё pёr ty diçka magjike dhe tё jashtёzakonshme. Ska yje, ska dёshira!

UJORI – idealet e tua tё mёdha, tё çojnё gjithmonё tё dёshiroh gjёra qё shkojnё pёrtej botёs tokёsore qё shpeshherё tё mёrzit. Ti dёshiron tё ngrihesh shpirtёrisht dhe çdo ditё shpreson tё takosh njeriun e jetёs qё ashtu si ti dёshirojnё tё evoluojnё dhe tё thellojnё kuptimin e jetёs. Nё yjet qё bien beson me tё vёrtet qё duke shprehur njё dsёshirё, pasi ke parё njё, emocionohesh. Jupiteri realizon dёshirat e tua dhe tё udhёzon udhёtime jashtё dhe brenda teje!

PESHQIT – ty tё pёlqen tё ёndёrrosh, dhe me Neptunin nё krah, mund tё jetosh e lumtur dhe e gёzuar nё botёn tёnde magjike. Hap sytё dhe shiko qiellin, mos u shkёputni dhe bazohuni tek yjet qё bien. Vendos imagjinatёn dhe dhe u udhёhiqni nga magjia e qiellit me yje shkёlqyes dhe real. Dёshirat e tua pёr tё gjetur harmoninё nё punё dhe stabilitetin ekonomik mund t’ju habisin shpejt. Ki besim dhe mbaj njё gjendje shpirtёrore pozitive dhe qetёsuese. Çdo gjё ka kohёn e saj!

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)