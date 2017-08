Rama: Rruga e Arbrit çel programin 1 miliardë për rindërtim

Kryeministri Edi Rama theksoi të premten se me nisjen e punimeve të rrugës së Arbrit, çelet edhe programi 1 miliardë për rindërtim. Në një status në rrjetin social Facebook, Rama shkruan “drejt finalizimit një proçes i stërzgjatur në vite që do të kurorëzohet, siç është premtuar brenda vjeshtës me nisjen e punimeve.

Është çelur dje koncesioni për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës së Arbrit, me një vlerë prej 33,6 mld lekë të reja. Ofertat do të priten deri në dt 2 tetor 2017 dhe komisioni do të shpallë fituesin brenda 60 ditëve nga data e mbylljes së ofertës”.

Kryeministri Rama shprehet se për kalimin me automjet në këtë aks, nuk do t’ju duhet të paguani asnjë tarifë. Qeveria ka hapur zyrtarisht tenderin për ndërtimin e rrugës së Arbrit, që do të lidhë Tiranën me Dibrën me një gjatësi prej rreth 73.5 kilometra.

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)