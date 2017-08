Rita Ora pritet të publikojë albumin e saj të ri, në shtator. 26-vjeçarja me origjinë shqiptare paralajmëroi se do të ketë shumë bashkëpunime me artistë të tjerë në këtë album. Dhe bashkëpunimi i parë është ai, me Dj Aviccin.

Së bashku kanë sjellë këngën e quajtur “Lonely Together”. Vetëm në pak orë, kënga ka arritur në 257,556 shikime në You Tube.

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)