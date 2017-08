Shqipëria në flakë, EC: 19 vatra zjarri në të gjithë vendin

Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë shënuar 19 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Dibër, Elbasan, Vlorë dhe Gjirokastër.

Sipas të dhënave të fundit të Emergjencave Civile, në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 124 zjarrfikës, 22 automjete zjarrfikëse, 110 personel nga Forcat e Armatosura, mbi 45 banorë të zonave të prekura, 137 punonjës të Policisë Pyjore, bashkive, etj, të mbështetur nga helikopterët.

Specialistët e Emergjencave Civile janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin. Nga të dhënat e fundit rezulton kjo situatë:

Qarku Tiranë – Vazhdon operacioni për të shuar zjarrin e rënë në pyllin me shkurre dhe dushqe në afërsi të Tunelit të Krrabës në aksin rrugor nacional Tiranë-Elbasan. Zjarrfikësit me mjete kanë shuar zjarrin në afërsi të hyrjes së tunelit, por zjarri vazhdon të jetë aktiv në zonën malore, larg hyrjeve të tunelit.

Vazhdon operacioni për shuarjen e vatrave të zjarrit në Malin e Derjes pranë fshatit Shëngjergj, bashkia Tiranë. Forcave në terren të Pyjores dhe nga Drejtoria së Zonave të Mbrojtura (DZM) Tiranë, pritet t’u shkojnë në ndihmë edhe forca të Ushtrisë.

Në fshatin Maknor, Pezë, bashkia Tiranë, zjarrfikësit kanë izoluar vatrat e zjarrit dhe tashmë nuk paraqesin problem për banesat. Si pasojë e zjarrit është djegur deri një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre e kullota.

Në fshatin Selbë, Dajt, bashkia Tiranë ka rënë zjarr në shkurre dhe pisha. Në ndihmë të punonjësve të Pyjores dhe Drejtorisë së Zonave të Mbrojtura (DZM) kanë shkuar edhe forca të ushtrisë. Si pasojë e zjarrit është djegur një sipërfaqe e relativisht e madhe me shkurre dhe pisha.

Në fshatin Kuç, bashkia Vorë është riaktivizuar zjarri në një sipërfaqe me shkurre. Në ndihmë të zjarrfikësve me mjete, kanë shkuar edhe forca të ushtrisë, pasi zjarri rrezikoi Fabrikën e Fishekzjarrëve. Vatrat e zjarrit u izoluan por operacioni vazhdon edhe ditën e sotme. Si pasojë e zjarrit është djegur një sipërfaqe e madhe me shkurre.

Qarku Elbasan – Vazhdon operacioni për të shuar zjarrin e rënë në shkurre dhe pisha në fshatin Derstilë, Gjinar, bashkia Elbasan. Forcat zjarrfikëse, të mbështetura nga ushtria kanë izoluar disa vatra aktive zjarri. Operacioni vijon edhe sot për të shuar vatrat e zjarrit që kanë mbetur.

Qarku Dibër – Në fshatin Vojnikë, bashkia Dibër, ka rënë zjarr në shkurre dhe kullotë pranë disa banesave. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete duke shuar zjarrin. Si pasojë e zjarrit u dogj rreth 3 ha me shkurre dhe kullotë.

Në Balgjaj, Selishtë, bashkia Dibër ka rënë një zjarr në një zonë me kullota dhe drurë të rrallë ahu. Forcat vullnetare kanë ndërhyrë dhe po e mbajnë nën kontroll vatrën e zjarrit. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 0.5 ha pyll ahu.

Vijon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Kacni, bashkia Dibër. Zjarri ka ardhur në vazhdim të zjarrit të rënë në Shehe, Bulqizë dhe ka djegur rreth 5 ha me pisha dhe ah.

Vijon aktive vatra e zjarrit në Malin e Lopës, bashkia Bulqizë. Për izolimin e vatrës së zjarrit janë angazhuar forca zjarrfikëse, forca të pyjores dhe forca vullnetare, por ende nuk kanë munduar ta vënë nën kontroll.

Është aktive vatra e zjarrit tek Tenda Dushaj-Koçaj, bashkia Bulqizë. Kanë punuar forca vullnetare por ato nuk kanë mundur ta venë nën kontroll pasi vatra ndodhet në një terren malor ku automjetet zjarrfikëse nuk kanë mundësi të veprojnë. Vatra ka djegur rreth 5 ha me pisha, ah dhe dushqe.

Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në vendin e quajtur Temla e Peladhisë, Zerqan. Kanë punuar forca zjarrfikëse, forca të pyjores dhe forca vullnetare, për të shuar vatrën e zjarrit. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 7 ha pyll pishe, dushqe dhe lajthi.

Është aktive vatra e zjarrit në vendin e quajtur Fusha e Frangut në Zerqan, Dibër. Kanë punuar për të izoluar këtë vatër forca zjarrfikëse, forca të pyjores dhe forca vullnetare, por nuk kanë mundur që të venë nën kontroll, pasi zjarri ka pasur intensitet të lartë. Si pasojë e zjarrit janë djegur rreth 8-10 ha me dushqe dhe pisha.

Në Vaj-Kal, Zerqan, bashkia Bulqizë ka rënë zjarr në shkurre dhe ferra. Zjarrfikësit me mjete, të ndihmuar dhe nga banorë kanë izoluar zjarrin, duke eliminuar rrezikun për disa banesa. Si pasojë e zjarrit u dogjën rreth 0.3 ha me shkurre dhe ferra.

Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Madhesh dhe Troll, bashkia Mat. Në terren janë forca të bashkisë, forca ushtarake dhe forca vullnetare, por nuk kanë mundur të izolojnë vatrën për shkak të terrenit të thepisur. Zjarri ka një perimetër rreth 10 km dhe po vazhdon të përhapet deri në Qafë Shtamë. Zjarri mund të shuhet vetëm me ndërhyrje nga ajri.

Ka vazhduar të jetë aktive vatra e zjarrit në Malin e Lenzit, Gurrë, bashkia Klos. Në operacion janë forca të pyjores dhe forca vullnetare, të cilat kanë mbajtur nën kontroll vatrën e zjarrit që rrezikon disa banesa në fshatin Gurrë e Vogël.

Vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit në fshatin Kurdari, bashkia Klos. Në terren janë forca të bashkisë dhe forca vullnetare, por nuk kanë mundur të izolojnë zjarrin pasi ai ka intensitet të lartë dhe shtrirje të madhe. Si pasojë e zjarrit janë djegur rreth 40 ha me pisha, ah dhe bredh.

Vazhdon të jetë aktiv zjarri i rënë në fshatin Xibër Hane, bashkia Klos. Kanë punuar në terren forca të bashkisë dhe forca vullnetare, të cilat kanë mbajtur nën kontroll zjarrin. Si pasojë e zjarrit është djegur rreth 1 ha pyll me pisha.

Qarku Vlorë – Kanë vijuar operacionet e zjarrfikësve, edhe me ndihmën e helikopterit për të shuar zjarret në fshatrat Muzinë, Kardhikaq dhe Pecë, bashkia Finiq. Në operacion punojnë pa ndërprerje forcat zjarrfikëse me mjete dhe forca të pyjores për të izoluar vatrat e zjarrit. Pritet që sot të ndërhyhet përsëri me mjete nga ajri pranë ‘Syrit të Kaltër’ për të shuar këto zjarre.

Qarku Gjirokastër – Në fshatrat Frashtan dhe Lugar, bashkia Dropull ka rënë një zjarr i cili rrezikonte banesat. Në vendngjarje kanë shkuar zjarrfikësit me mjete, por nuk kanë mundur të veprojnë për shkak të terrenit të thyer.

Në operacion së bashku me forcat zjarrfikëse, janë përfshirë punonjës të bashkisë, forca të Policisë së Shtetit dhe banorë të zonës, për të shuar zjarret, që kanë vënë në rrezik serioz banesat e këtyre dy fshatrave si dhe të fshatrave Grapsh, Jergucat, Zervat dhe Sofratikë. Në ndihmë kanë shkuar edhe 30 forca ushtarake dhe helikopteri, duke izoluar zjarret.

Sot pritet të vijnë në ndihmë 2 avionë Canadair nga Greqia si dhe të vijojë punën helikopteri për të shuar zjarret në fshatrat e prekura të bashkisë Dropull.

11 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)