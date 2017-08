Jennifer Lawrence ka pozuar nudo për numrin e shtatorit të revistës Vogue.

26-vjeçarja shihet me një look shumë natyral pa make up dhe pa asnjë rrobë në trup në foton e postuar nga revista prestigjioze të premten.

Ndërkohë në foton e kopertinës së kësaj reviste Fituesja e çmimit Oskar duket e mrekullueshme me një fustan të gjatë në ngjyrë vishnjë.

12 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)