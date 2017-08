Parandalohet krimi në familje, policia arreston të moshuarin e armatosur

Një konflikt familjar me armë është parandaluar nga Policia e Shkodrës. Pas një telefonate në sallën operative, policët kanë shkuar në një banesë ku kanë folur me një 62-vjeçare T. M. e cila rrëfeu se ishte kanosur me fjalë nga bashkëshorti i saj. Telefonata e saj për ndihmë nuk ishte e para. Rezultoi se T.M. kishte qenë e pajisur edhe me urdhër mbrojtje më parë.

Për pasojë policia kontrolloi banesën ku ajo jetonte me bashkëshortin e saj Shefqet Muça, 67-vjeç dhe zbuloi një automatik model 56, me 3 krehra dhe 300 fishekë. Policia i ka vënë prangat të shoqit për veprat penale “Kanosja” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armeve luftarake dhe e municionit”.

14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)