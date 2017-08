Atsina, goditja e Vllaznisë në sulm

Një sulmues italo-ganez për Vllazninë. Klubi shkodran ka zyrtarizuar këtë të hënë arritjen e marrëveshjes me futbollistin Charles Atsina, 28-vjeçar, që vjen nga kampionati lituanez.

Lajmi është zyrtarizuar dhe nga kuqeblutë në faqen e tyre në Facebook ku bëhet e ditur se është arritur një marrëveshje 1-vjeçare me sulmuesin me opsion rinovimi për një tjetër vit. Atsina është një futbollist që karrierën e ka nisur në Itali në kategorinë e katërt, ndërsa më pas ka pasur disa përvoja në Spanjë me Alcorcon, në Gjermani me skuadra rajonale në Estoni në kategorinë e tretë dhe së fundmi ka luajtur në Lituani në kategorinë e dytë të këtij vendi.

Ardhja te Vllaznia mund të konsiderohet dhe si një mundësi për sulmuesin 28-vjeçar, pasi fakti që do të luajë në Superiore mund të quhet dhe arritja më e madhe në karrierën e tij duke qenë se gjithmonë është aktivizuar në kategori të ulëta në vendet ku ka luajtur.

14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)