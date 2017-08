Gruaja dhunohet dhe kanoset në mes të natës nga nipi i ish-burrit

Policia arreston një shtetas, i cili dyshohet se në bashkëpunim me një tjetër kanë hyrë në një banesë për të kanosur me armë zjarri të zonjën e banesës, duke ushtruar dhe dhunë fizike ndaj saj. Ngjarja e tmerrshme ka ndodhur mëngjesit të sotëm, rreth orës 01:30 Në sallën operative Vlorë është njoftuar se në një banesë në fshatin Brataj, ka të shtëna me armë zjarri.

Policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe ka konstatuar se është qëlluar me armë në banesën e shtetasit Sh.S dhe F.S. Autorët kanë qenë dy persona, të cilët pasi kanë qëlluar më armë në pjesën e brendshme të banesës, në korridor, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj shtetases F.S., dhe më pas janë larguar menjëherë. Nga të shtënat nuk ka persona të lënduar. Nga hetimet e policisë ka rezultuar se ish-bashkëshortët, shtetasit Sh.S. dhe F.S, të cilët janë ndarë ligjërisht, kanë konflikte të vazhdueshme me njëri-tjetrin për çështje pronësie. Dyshohet se dy shtetasit kanë hyrë në banesë, për të kanosur me armë shtetasen F.S., ku kanë përdorur edhe dhunë fizike ndaj saj, si një formë kërcënimi për tu larguar nga banesa e ish-bashkëshortit të saj.

Si rezultat i hetimeve dhe kontrolleve që policia nisi për identifikimin dhe kapjen e autorëve u bë e mundur kapja dhe ndalimi i njërit prej tyre, konkretisht, Ervis Karçanaj, 24 vjeç, banues në Velsh,Vlorë. Ky shtetas rezulton të jetë nip i shtetasit Sh.S., ku së bashku me autorin tjetër, ende të paidentifikuar nga policia, kanë hyrë në banesë dhe kanë kanosur shtetasen F.S. Vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit të dytë të kësaj ngjarjeje.

14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)