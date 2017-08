Kur objektet kamuflohen me mjedisin (Foto)

Shikojini me vëmendje këto sende që janë kombinuar në mënyrë perfekte me mjedisin që i rrethin.

Rrobat, kafshët apo ushqimi kamuflohen mrekullisht me mjedisin, ndonëse në fillim ky nuk ka qenë një qëllim në vetvete. Për më tepër po ju lëmë që të shihni fotot e “kamufluara” në mjedis.

Shapkat dhe rafti

Këpucët dhe tapeti kanë të njëjtën ngjyrë

Pica dhe mbulesa

Çorapet dhe tapet

Portofoli dhe mbulesa e sendlijes së makinës

Ky dem duket transparent nëpërmjet larave të tija

Shampoja dhe pllakat e banjës



14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)