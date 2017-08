Presidenti Trump nën kritika pas reagimit mbi dhunën

Presidenti Donald Trump është vënë përballë kritikave për reagimin fillestar ndaj dhunës që shoqëroi protestat në Sharlotsvill, ku u përballën demonstrues të ekstremit të djathtë me një grup anti-protestuesish. Në këtë incident një makinë goditi qëllimisht turmën, duke lënë të vrarë një protestuese dhe duke plagosur disa të tjerë.

“Dënojmë me termat më të forta të mundshme këtë shpalosje të neveritshme të urrejtjes, paragjykimeve dhe dhunës nga shumë palë,” reagoi presidenti.

Presidenti Trump i bëri komentet pasi makina kishte goditur turmën. Reagimi i tij u përcoll me kritika se nuk ia kishte vënë fajin haptazi supremacistëve të bardhë të cilët ishin mbledhur në Sharlosvill dhe sepse komentet e tij dukej se hidhnin një pjesë të fajit edhe mbi anti-protestuesit.

Senatori republikan Orrin Hatch postoi një koment në Twitter: “Duhet ta themi hapur kur kemi të bëjmë me ligësi. Im vëlla nuk dha jetën në luftë kundër nazizmit gjerman që ky problem të na shfaqet këtu”.

Edhe përkrahësi besnik i presidentit, Anthony Scaramucci tha se presidenti duhet të kishte dalë me mesazh më të fortë:

Anthony Scaramucci, ish-drejtor i komunikimeve për Shtëpinë e Bardhë, Marrë nga ABC This Week

“Mendoj se duhet të ishte treguar shumë më i ashpër në adresë të supremacistëve të bardhë”.

Shtëpia e Bardhë tha të dielën se nuk vihet në dyshim që presidenti po dënonte me komentet e tij supremacistët e bardhë dhe ekstremistë të tjerë. Zyrtarë të tjerë të administratës folën më hapur:

“Mendoj se kurdo që përdoret dhunën kundër njerëzve për të ngjallur frikë, kemi të bëjmë me një akt terrorist. Pamë një kriminel i cili kreu një akt kriminal kundër bashkëkombësve të tij amerikanë. Do të presim se çfarë do të thonë hetimet, por akti i tij mund të jetë motivuar nga urrejtja dhe paragjykimet,” tha këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare, H.R. McMaster.

Personi i dyshuar për goditjen e turmës me makinë është akuzuar për vrasje me paramendim të kategorisë së dytë. Departamenti i Drejtësisë ka hapur një proces hetimor.

14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)