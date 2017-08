Ronaldo, 5 ndeshje pezullim për shtyrjen e arbitrit

Një dorë e fortë ajo e Gjykatës Sportive të Spanjës mbi Ronaldon të cilin nuk e ka falur aspak për gjestin që bëri në Superkupën e Spanjës ndaj Barcelonës duke shtyrë arbitrin pasi e ndëshkoi me të kuq.

Pesë ndeshje pezullim është vendimi për portugezin të cilin Real MAdridi menjëherë do ta apelojë teksa lënia në fuqi e këtij vendimi do të thoshte për Ronaldon mungesë në ndeshje e kthimit me Barcelonën në Superkupë dhe gjithashtu në 4 javë e para të Primera Division.

14 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)