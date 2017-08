Horoskopi-15 gusht 2017

Dashi

Fillimi I javes ju ka dhene energji te reja dhe doni vertet te pushoni dhe te clironi mendjen dhe trupin nga gjithe stresi I akumuluar.

Demi

Semundjet e stines ju kane bere edhe ju mjaft te dobet dhe ne humor te keq. Dhimbjet fizike nuk mund ti mposhtni dot pervecse me regjim.

Binjaket

Nuk eshte se do te ndeshni me probleme ose pengesa gjate dites se sotme. Megjithate ka dicka qe ju shqeteson qe nuk e ndani me njeri.

Gaforrja

Duhet te tregoni me kujdes me ushqimin keto kohe sepse nuk po vendosni dot nje rregjim te regullt qe do tju ndihmoje edhe ne perballimin e dites.

Luani

Parashikohen udhetime dhe argetim pa fund per ju gjate kesaj dite. Me fillimin e javes ka nisur edhe fillimi I udhetimeve dhe I kenaqesise.

Virgjeresha

Keni kohe qe e keni lene menjane jeten sociale dhe shoqerine. Ngarkesat ne pune kane bere qe te izoloheni pa dashjen tuaj.

Peshorja

Jeni te heshtur kohet e fundit dhe nje shqetesim tuajin nuk po mundeni ta ndani me askend. Do te kerkoni keshilla nga partneri per te zgjidhur kete situate.

Akrepi

Po I perballoni gjerat me ritmin e duhur dhe kjo ju ka bere me energjike. Ju pelqen kjo gjendje dhe do ta mbani edhe per ca kohe.

Shigjetari

Sot do te keni nje terheqje fizike te fuqishme ndaj nje personi te caktuar. Ju pelqen ideja e flirtit dhe nuk do ti rezistoni dot.

Bricjapi

Po ndjeni nostalgji per momente te humbura dhe persona te se shkuares. Jeni penduar qe veprime te caktuara I keni bere ne nje menyre te gabuar.

Ujori

Keni probleme me komunikimin me persona te caktuar dhe kjo gje do te reflektohet ne cdo moment. Mbase tensioni I dites do tju mposhte sot.

Peshqit

Karriera dhe financat tuaja sot do te kene nje zhvillim te rendesishem. Eshte ne doren tuaj te beni zgjedhjen e duhur ose te neglizhoni.