Kampioni shqiptar i xhudos, në kërkim të medaljes së ëndrrave

Një talent i ri në sportin e xhudos është edhe 20-vjeçari Indrit Çullhaj, i cili konsiderohet nga specialistët një premtim i madh për Shqipërinë.

Indrit Çullhaj po ndjek gjurmët e Majlinda Kelmendit, për t’i siguruar Shqipërisë medaljen e parë në Olimpiadën “Tokio 2020”.

Mbi këtë qëllim, kampionin shqiptar të xhudos e gjen shpesh në Kosovë ku po stërvitet nga trajneri Driton Kuka, trajneri që i siguroi medalje ari Kosovës në Olimpiadën Rio 2016.

Indriti, i cili deri tani numëron 60 medalje të fituara në aktivitete të ndryshme, tregon si nisi pasioni i tij për këtë sport. “Në vitin 2007 nis të stërvitem pranë shtëpisë sime, aty u grumbulluan nga të gjitha lagjet dhe unë isha një djalë me plot energji babai më futi në sportin e xhudos që këto energji t’i jepja në sport dhe aty mësova se ç’ishte disiplina dhe edukata sportive që na mësoi të ishim të kujdesur dhe të matur. E ushtroja për ditë e më shumë, sepse e mora shumë me pasion bashkë me vëllain tim, – vijon Indriti. – Trajneri pas dy muajsh stërvitje pa tek unë një përkushtim të madh e me çon në turneun e parë që u zhvillua në “Don Bosko”, aty këtë turne jam renditur i dyti dhe jam mërzitur shumë!!! Prej asaj dite kam punuar me orë të zgjatura që të bëja një emër të madh dhe t’i sillja medalje të mëdha Shqipërisë. Kam shkuar në 100 kampionate dhe kam arritur të fitoj gjatë 10 viteve, 60 medalje kombëtare e ndërkombëtare. Lodhesha shumë dhe mendoja veç diçka, që një ditë do vijë dhe medalja e ëndrrave të mia”.

20-vjeçari thotë se familja e tij nuk mund t’ia plotësonte të gjitha kushtet financiare, por sakrifica e tij për xhudon mbizotëroi ndaj çdo vështirësie.

“Nuk i kërkoja asgjë, ata e kuptonin, po s’kishin ç’të bënin. Megjithatë unë fitova para në aktivitetet që shkoja dhe me ato para bleva atletet e para që të bëja stërvitje, që ishin më të mira se ato që kisha, pasi më vrisnin shumë. 10 vite nuk kisha asnjë rival në Shqipëri dhe që në moshën 15-16 vjeç merrja pjesë në aktivitete për të rritur dhe arrita të merrja një rrogë nga federata”.

Prej një viti Indrit Çullhaj, edhe pse pjesë e klubit Tirana dhe përfaqësues i kombëtares sonë, stërvitet në Kosovë nga Driton Kuka, ku edhe njëkohësisht vazhdon studimet e larta.

“Kisha grumbulluar disa para nga aktivitetet sportive dhe stërvitjen e parë erdha e realizova në Kosovë tek kampionia e botës, Majlinda Kelmendi. Pastaj ëndrra ime ishte të stërvitesha nga duart e një trajneri të madh. Trajneri Driton Kuka me vuri në provë javën e parë dhe e pa se kisha talent dhe më thotë që sot e tutje shkollën e lartë do ta paguaj unë, shtëpinë për të fjetur do e kesh nga unë, thjesht ushqimin mundohu ta sigurosh vetë, këto janë kushtet e mia që t’i të stërvitesh me programet e nivelit botëror, aty mësova se çfarë është xhudo e vërtetë dhe tashmë më presin kampionatet e mëdha, si ballkanike, evropiane botërore dhe olimpiada”.

Indriti beson se një ditë vuajtjet që ka kaluar do të shpërblehen me medalje të rëndësishme që ai ai ëndërron çdo ditë.

15 gusht 2017 (gazeta-shqip.com)