Nga Basic Instinct tek Black Swan, kёtu aktorёt kanё bёrё seks vërtetë

Tom Cruise dhe Rebecca De Mornay nuk kanё gёnjyer kurrё. Nё Nymphomaniac, rregullat nё script

Kodi etik i Hollivudit dhe ligjet amerikane kanё limituar fort prodhimin e filmave, nё tё cilat shfaqeshin skena intime deri nё vitet ’60. Pastaj nё kinema janё parё skena gjithnjё e mё pikante. Natyrisht jemi duke folur pёr veprimet dhe aktet e stimuluara. Edhe pse nuk ka shkuar gjithmonë kёshtu. Nё disa filma, aktorёt pёr tё bёrё reale nё maksimum skenat e tyre tё dashurisё, kanё kryer me tё vёrtet marrёdhёnie seksuale. Nuk jemi duke folur pёr pornografi, por pёr skena me pёrmbajtje tё lartё erotike. Pёr cilat filma jemi duke folur?

Nё Nymphomaniac tё 2014, tё Lars Von Trier, aktet seksuale kanё vazhduar me aktorё si Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Ёillem Dafoe dhe Shia LaBeouf ёshtё njё nga filmat mё skandalozё tё dhjetёvjecarёve tё fundit. LaBeouf ka deklaruar qё nё pjesёn mё tё madhe tё skriptit tё dhёnё aktorёve, ishte shkruar qё cdo skenё duhej tё vihej nё veprim me tё vёrtetё. “Pёr tё gjithё pjesёn qё ёshtё ilegale”, vazhdonte treguesi do tё pёrdorim imazhe tё paqarta. Pёrvec kёsaj, gjithcka do tё ndodhё me tё vёrtetё, nё “deontologji” tё plotё nё Dogmёn e Von Trier.

Pёr Black Swan – Black Swan e Darren Aronofski tё 2010, Natalie Portman dhe Mila Kunis janё trajnuar pёr muaj me radhё sepse donin qё skenat e ballos tё ishin mё tё vёrtetat e mundshme. E njёjta gjё vlen edhe pёr skenёn e tyre tё dashurisё, kanё shkuar pёrtej pёrgatitjes nё tryezё. Pёrpjekjet ia kanё vlejtur sepse Portman kёt vit fitoi cmimin Oscar dhe Golden Globe si aktori mё i mirё.

Thashethemi i vogёl mbi Risky Business nё 1983, me Tom Cruise dhe Rebecca De Mornay qё nё atё kohё ishte e fejuara e vёrtetё e tij, nuk ka qenё konfirmuar kurrё. Por ndёrkohё ka zёra tё ndryshёm tё korridorit qё thonё qё gjatё skenёs sё famshme tё dashurisё nё tren, njё veprim i pёrmbushur sikur tё ishte me tё vёrtetё real. Njё gjё ёshtё e sigurt: kimia mes tё dyve ёshtё e dukshme dhe asnjёri nga ata nuk i ka mohuar zyrtarisht kёto zёra.

Mullholland Drive ёshtё njё triller befasues i David Lynch, nё 2001. Nё njё skenё pikante shihet Betty(Naomi Ёatts), aktorja e bukur aspiruese tenton me njё akt dashurie me veten e saj. Shumё spektatorё janё tё bindur qё akti i saj ishte i vёrtetё edhe sepse Ёatts qan gjatё skenёs, pavarёsisht se Lynch nuk ia kishte kёrkuar. Aktorja ka shpjeguar qё nё tё vёrtetё ishte gjithcka reale dhe e konsideronte kёtё gjё kaq poshtёruese qё i erdhi pёr tё qarё. “Lynch nuk thёrriste cut por rifillonte dhe kёshtu unё kam shkuar pёrpara. Nё kёtё moment e kam urryer”. Sigurisht qё performanca e tij ka qenё bindёse, aq sa filmi u ishte ndaluar minorenёve nёn 17 vjec nё qoftё se nuk ishin tё shoqёruar nga prindёrit.

Nё Basic Instinct tё vitit 1992, Sharon Stone ka skandalizuar spektatorёt e epokёs. Sepse nё Hollivud qarkullonin zёra qё ajo dhe kolegu Michael Douglas ishin me tё vёrtetё duke bёrё kёtё gjё gjatё skenёs sё tyre tё pasionit. Stone nuk ka mohuar kurrё ta rishikojё, nё fakt duket me tё vёrtetё qё nё kёto skena kishte njё kёnaqёsi tё madhe.

15 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)