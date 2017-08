Champions, buzëqeshin Hasi e Hysaj, Cikalleshi në stol

Mbrëmje me dritëhije për shqiptarët në ndeshjet e para play off të Champions League. Elseid Hysaj hodhi një hap të madh bashkë me Napolin e tij drejt fazës së grupeve pas triumfit të pastër 2-0 ndaj Nice në San Paolo.

Mbrojtësi shqiptar u aktivizua titullar në këtë ndeshje ku u aktivizua për 90 minuta duke u konfirmuar një nga elementët kyç të formacionit të Maurizio Sarrit.

Fitore arriti edhe trajneri Besnik Hasi edhe pse me shumë vështirësi. Hasi udhëhoqi Olympiacos nga stoli në fitoren 2-1 të arritur ndaj kampionëve të Kroacisë, Rijeka.

Ishin kroatët që kaluan fillimisht në avantazh por ekipi nga Pireu dominoi ndeshjen duke kthyer disavantazhin në pjesën e dytë me një gol në kohën shtesë.

Fitorja 2-1 e mban në lojë ekipin bardhekuq që do të kërkojë të sigurojë kualifikimin pas një jave në Rijeka.

Ndërkohë, Sokol Cikalleshi nuk u aktivizua për asnjë minutë në humbjen 2-1 që Istambul pësoi në Stamboll nga Sevilla.

17 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)