Vlorë, dhunohet me sende të forta shefi i pikës kufitare të Triportit

Tre persona kanë dhunuar shefin e Stacionit të Pikës Kufitare Triport pranë banesës gjatës natës.

Autorët i kanë ndjekur të gjitha lëvizjet duke i zënë pritë pranë banesës rreth orës 01:25, ndërsa ka qenë vetë i plagosuri që ka kërkuar ndihmë në polici.

Sipas policisë së qytetit bregdetar, 3 personat e kanë dhunuar dhe goditur 49 vjeçarin me inicialet S.C. me sende të forta pranë banesës në lagjen ‘1 Maji’ ndërsa më pas janë larguar me shpejtësi.

Polici i plagosur është transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Vlorë dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Vijon marrja në pyetje e policit që u dhunua, pasi për momentin dihet vetëm që ishin tre persona.

16 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)