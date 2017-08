Një person është plagosur me armë zjarri ditën e sotme në Kurbin. Burime nga policia lokale bëjnë me dije se shtetasi me N.K, 63 vjec është dërguar i plagosur me armë zjarri në urgjencën e spitalit të Laçit.

Ende nuk dihen rrethanat e plagosjes së 63-vjeçarit. Policia ka nisur hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e personave të përfshirë në të.

17 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)