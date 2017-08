Sulmi në Barcelonë, ja kush është drejtuesi i furgonit-vrasës

Policia spanjolle ka identifikuar personin që ka marrë me qira furgonin-vrasës në Barcelonë, ku deri tani kanë humbur jetën 13 persona.

Sipas mediave vendase dyshohet se autori i këtij akti të rëndë që shkaktoi viktima dhe të plagosur është personi i identifikuar me emrin Driss Oukabir.

Njoftohet se drejtuesi i mjetit është larguar në këmbë pasi përplasi dhjetëra këmbësorë, ndërsa raporte të tjera thonë se dy persona të armatosur, dyshohet autorët e sulmit me furgon, kanë hyrë në një restorant turk pranë “La Rambla” pas ngjarjes së mëparshme.

Pas sulmit në vendin e ngjarjes u gjet një pasaportë spanjolle e cila i përkiste një shtetasi mysliman 1 metër e 70 centimetra i gjatë i veshur me të bardha. Furgoni me të cilin u krye sulmi ishte marrë me qera në “Santa Perpetua de la Mogata”.

17 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)