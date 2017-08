U bllokua mjeti lundrues, 4 pushues shpëtohen në Ksamil

Katër persona janë shpëtuar nga policia kufitare teksa ndodheshin në ujërat e plazheve të Ksamilit.

Ata ndodheshin mbi një mjet pedalues para se të kërkonin ndihmën e policisë, e cila iu përgjigj kërkesës për ndihmë.

Rreth orës 17:00, shtetasi K.Sh, ka kërkuar ndihmën e Policisë Kufitare , se tek Ishujt e Ksamilit, ndodhej me një mjet detar tip pedalon, me 3 shtetas të tjerë, dhe mjetit nuk i fuksiononin pedalet pasi i ishin bllokuar”, sqaron policia.

Në ndihmë të tyre ka shkuar Patrulla e Stacionit të Policisë Kufitare në Ksamil me mjetin lundrues, ku ka kontaktuar me personat me pedalon duke u dhënë ndihmën e nevojshme dhe duke i shoqëruar në breg.

Bëhet fjalë për shtetasit me inicialeK.Sh, O.Xh, M.B dhe E.P, të cilët morën edhe këshillat e nevojshme për të treguar kujdes me përdorimin e mjeteve të lundrimit.

17 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)