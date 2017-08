Barcelona ofron 125 mln euro për Coutinhon, Liverpooli refuzon

125 milionë Euro nuk mjaftojnë për Philippe Coutinho. Sipas disa tabloidëve britanik, drejtuesit e Liverpool i kanë thënë jo ofertës së radhës të bërë nga ana e Barcelonës.

Kjo është herë e tretë që katalanasit marrin një përgjigje negative, pas ofertave të parave në shumën e 78 dhe 98 milionë Eurove. Klubi anglez është treguar sërish kategorik edhe përballë një shume që kap shifrën e 125 milionë Euro, duke llogaritur dhe bonuset arrin në 130 milionë Euro.

Tre propozime radhazi, të cilat nuk janë marrë aspak në konsideratë. Tekniku i Liverpool, Jurgen Klopp së bashku me drejtuesit e skuadrës, duken shumë të vendosur për të mos lejuar largimin e brazilianit.

Në takimin e fundjaves kundër Crystal Palac, Coutinho nuk do të luaj për shkak të problemeve fizike, por aludimet se mungesa e tij ka të bëjë me largimin nga radhët e “The Reds” i shuan tekniku Klopp, i cili në një intervistë dha garanci se 25-vjeçari nuk largohet dhe se do të vazhdojë të japë kontributin e tij tek Liverpool.

18 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)