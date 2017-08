Kanosi me armë ish-bashkëjetuesen, arrestohet ish-deputeti socialist

Ish-deputeti socialist Hamit Kosta është shoqëruar në polici ditën e sotme pasi e policisë ka kanosur me armë të ish-bashkëjetueses së tij.

Burime nga policia e Elbasanit bëjnë me dije se arrestimi i 62 vjeçarit, banues në Elbasan, u bë pasi në lagjen “5 Maji” me automjetin e tij tip “Hamer” me targa PE2505A dyshohet të ketë kanosur me fjalë dhe me armë zjarri ish- bashkëjetuesen, shtetasen E.T., 38 vjeçe banuese në Elbasan.

Gjatë kontrollit të mjetit, grupi hetimor ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë me gjashtë fishekë model 9mm të vendosur në krehrin e saj.

Arma e zjarrit së bashku me automjetin janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Kanosja” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.

