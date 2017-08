Ornela Kapetani, aktorja më e mirë protagoniste në Festivalin e Filmit në Sarajevë

Aktorja Ornela Kapedani është vlerësuar me çmimin si aktorja më e mirë protagoniste në Festivalin e Filmit që po mbahet në Sarajevë. Ajo u vlerësua për rolin e protagonistes kryesore tek filmi « Dita zë fill » me regji të Gentian Koçi.

Mes lotësh aktorja tha se këtë fitore ia dedikonte nënës së saj. Filmi « Dita zë fill » pati premierën botërore në garën kryesore (Main Competition) në një nga festivalet më të rëndësishëm në Europë dhe më i rëndësishmi i rajonit, Sarajevo International Film Festival, i cili nisi më 11 gusht dhe përfundon sot, më 18 gusht 2017.

Dita zë fill (Daybreak) është një dramë intime, e cila ndodh në një apartament në Tiranë. Në fakt, është një histori që mund të ndodhë kudo. Historia mbështetet në dy personazhe femërore, Leta dhe Sofia. Leta (Ornela Kapetani) është një nënë e re në një situatë tejet të vështirë financiare. Për shkak të kësaj situate, ajo nuk ka mundur të paguajë qiranë që prej disa muajsh.

Kur Leta dhe djali i saj njëvjeçar nxirren jashtë prej apartamentit të tyre me qira, ata shpërngulen në shtepinë e Sofisë, një gruaje të moshuar e të ngulur në shtrat prej sëmundjes, vajza e të cilës ka punësuar Letën si kujdestaren e nënës së saj. Me qëllim që të ruajë vendin e punës dhe strehën e saj të re, Leta duhet ta mbajë Sofinë në jetë me çdo kusht.

Boshti i historisë është marrëdhënia e brishtë mes gruas së re dhe të moshuar, një marrëdhënie që luhatet mes empatisë reciproke dhe qëllimeve pragmatike. “Dita zë fill trajton, gjithashtu, kompromiset morale ku secili prej nesh merr pjesë, në përpjekjet tona të vazhdueshme për siguri financiare apo për mbijetesë.

Këtu, kriza morale pyetet prej perspektivës të një mikrokozmosi social. Ndërsa gruaja e moshuar është si një specie në zhdukje, një grua e kohërave të dikurshme, gruaja e re nuk mund t’i lejojë vetes të shohë nga qielli”, do të shprehej regjisori Koçi.

Me aktoret Ornela Kapetani dhe Suzana Prifti, bashkëprodhimi shqiptaro-grek, ndjek historinë e një nëne të vetme dhe djalit të saj njëvjeçar, në rrethana të skajshme ekonomike.

Të dy, shpërngulen në shtëpinë e një gruaje të moshuar, të ngulur në shtrat nga sëmundja, për të cilën kujdeset Leta. Dita zë fill është prodhuar nga ARTALB FILM (Shqipëri) në bashkëprodhim me GRAAL FILMS (Greqi).

Ky prodhim shqiptaro-grek ka gjetur mbështetjen financiare të Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, Qendrës Greke të Filmit, EURIMAGES, TVSH, Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë, Bashkisë së Tiranës si dhe rrjetit të zhvillimit të kinemasë ballkanike SEE CINEMA NETWORK.

