Kombinat, shkolla e re “Betim Muço” do jetë gati në shtator

Shkolla “Betim Muço” është një nga katër shkollat e reja të ndërtuara këtë vit, që në shtator do të mirëpresë nxënësit e kryeqytetit. Rreth 1200 nxënës të zonës së Kombinatit do të nisin sezonin e ri shkollor në ambiente tërësisht të reja dhe kushte moderne.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u njoh me detajet e fundit, ndërsa deklaroi se brenda mandatit të parë do të përfundojë edhe ndërtimi i 16 shkollave të tjera. “Të gjithë bashkë kemi bërë një përpjekje, duke filluar nga anëtarët e Këshillit Bashkiak, te administratori, stafi i bashkisë dhe gjithë komuniteti që ka mirëpritur një nga investimet më madhore të projektit tonë ambicioz të 20 shkollave. Në Tiranë ka qenë rutinë ndërtimi i një shkolle në vit, kurse ky vit është një rast i paprecedentë sepse hapim 4 shkolla të reja. Vitin tjetër do të kemi 16 shkollat e projektit tonë për 20 shkolla”, tha Veliaj.

Shkolla “Betim Muço” do të presë deri në 1200 nxënës, çka do të ulë numrin e nxënësve nëpër klasa dhe do t’i japë fund pas shumë vitesh mësimit me dy turne. “Në ditët e para të shtatorit, kur edhe regjistrimet të kenë marrë hov, do të kemi një nga shkollat më fantastike të qytetit të Tiranës. Besoj se shpresa e madhe e Tiranës lind në këto klasa, që përkthehet në uljen e presionit të mësimit me 2 turne për 3-4 shkollat e tjera të Kombinatit, çka siguron që në Kombinat, të gjitha mësimet të bëhen me një turn”, u shpreh Veliaj, teksa shtoi se tashmë prindërit nuk do të kenë më nevojë që të humbasin kohë dhe para për të dërguar fëmijët e tyre në shkollat në qendër të qytetit.

Shkolla e re 9-vjeçare “Betim Muço” ka 27 klasa dhe 6 laboratorë, dhe do mbulojë nevojat e 1200 nxënësve. Gjithashtu, shkolla ka një palestër dhe 3 terrene sportive të jashtme, të cilat përveç shkollës, do t’i shërbejnë gjithë zonës së Kombinatit.

19 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)