Shumë afër! Si të mbijetosh “me personin ngjitur” në çadër

Në plazhet e mbushuara, agresiviteti trefishohet: ja këshillat për të shmangur zënkat dhe për të shijuar pushimet në det pa stres

Jeta e plazhit ndonjëherë fsheh të papritura të bezdisshme. Edhe pse dielli, noti dhe relaksi janë më të mirat që deti mund të ofrojë, por ndodh që nën çadër agresiviteti të ndjehet: për të shmangur zënkat me ato që ke afër dhe për të shijuar pushimet në det në relaks total, ja disa truke të vogla që na ndihmojnë të shkojmë mirë dhe të mbajmë privatësinë tonë.

Edhe jo! Të njihesh nuk është e detyrueshme. Në pushime ndihemi të lirë të bëjmë atë që duam pa ndjenja faji. Në qoftë se fqinjët e cadrës kanë kuriozitet mund të bëjmë ndonjë muhabet, ndryshe një buzëqeshje dhe një përshëndetje me zë të lartë mund të mjaftojnë.

Të ndash: në vitet e fundit koncepti i privatësisë është bërë gjithmonë e më shumë i rëndësishëm, megjithatë të ndash hapësirën bashkë me të tjerët është argëtuese, përbën një shkëmbim frymëzimi dhe e bën ditëm më të gëzueshme.

Strategji: një libër dhe një revistë nëpër duar mund të jenë të dobishme për t’u distancuar kur komshinjtë e cadrës tregojnë një bezdi të tepruar. Për të prerë bashkëbisedimin mund të themi që i nxehti të lodh dhe t’i dedikohemi asaj që duam.

Ora e banjos: për t’ia mbathur nga bisedat e zonjës në krah vrapojmë të bëjmë një banjë: të notosh të relakson, të tonifikon dhe ka një efekt rigjenerues dhe …..kujtohemi të ndryshojmë cadrën ditën më pas.

Kushedi: të polemizosh ose të hidhesh në diskutime rraskapitëse mund vetëm që të përkeqësojë pushimet. Të shprehësh nevojat e tua me kujdes dhe me qetësi pa i dhënë një rëndësi të tepruar asaj që na bezdis do të parandalojë t’i japësh shumë vëmendje të huajve, që me shumë gjasa nuk do i shohim më.

Me ritmet e muzikës: në qoftë se stereotipi i komshinjve në cadër na bezdis, pyesim në qoftë se është e mundur ta ulim muzikën: do të ishte e mjaftueshme një ton zëri i përmbajtur dhe një buzëqeshje e ëmbël. Megjithatë të heshtësh gjithë plazhin është dicka padyshim e pamundur: kur kemi nevojë për qetësi, vendosim kufjet. Të ngarkosh në smartphon një përmbledhje të këngëve të tua të preferuara do të ishte një kurë e vërtetë!

19 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)