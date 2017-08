Spektakël në Lyon, Liga e Parë dhuron emocione

Nëse spektakli në Liguen e Parë pritet nga PSG dhe Monaco, nuk duhet të zhgënjeheni kur një nga sfidat më të bukura e dhuron përballja midis Olimpikut të Lionit dhe Bordos. Në Groupama skuadrat dhurojnë spektakël në fushë, por në fund ndahen në barazim duke marë nga një pikë.

Dy fitoret në javët e para kishin rritur entuziazmin tek Lioni, që e nis furishëm sfidën, madje duke krijuar idenë e një tjetër suksesi të lehtë. Që në minutën e 10 është Nabil Fekir që çon peshë stadiumin me një supergol, një perlë e tij nga rreth 50 metra. Festojnë tifozët feston dhe trajneri Genesio në stol që shumë shpejt ndoshta mendon për llogari të mbyllura.

Në minutën e 23 është holandezi Tete që çon rezultatin në 2-0, për të përforcuar akoma më shumë idenë e një sfide të mbyllur. Por miqtë nuk dorëzohen, teksa protagonist në pjesën e parë bëhet spanjolli Sergi Darder që në harkun e 3 minutash merr dy të verdha për të lënë me një futbollist më pak Lionin. Bordoja shfrytëzon superioritetin numerik teksa në dhomat e zhveshjes shkon me një gol që rihap llogaritë. Në minutën e 41 është braziliani Malcolm që ngroh të besuarit Gourvenec.

Nga dhomat e zhveshje Lioni del me besimin që mund të bëjë gjithçka mirë edhe në inferioritet, me Bertrand Traore që tregon klasin e tij. 10 milion eurot e shpenzuara për të duket se ia vlejtën, pasi jo vetëm ishte më i miri në fushë, por shënoi edhe golin e 3 duke krijuar imazhin e një sfide të mbyllur. Megjithatë vendasit tregojnë forcë karakteri pasi arrijnë të reagojnë në mënyrën e duhur. Dy minuta nga fundi i kohës së rregullt është danezi Lerager që rihap llogaritë dhe në kohën shtesë është sërish Malcolm që me golin e dytë personal dhe të tretin e mbrëmjes vulos rezultatin. Një pasdite emocionuese në Lion por që në fund nuk dhuron asnjë fitues.

19 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)