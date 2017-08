U akuzua për trafik droge, nga burgu shkon në dasmë

Pasi u mbajt një muaj në paraburgim, më në fund Arvis Muça jo vetëm që është i lirë, por edhe do të martohet.

Por, më herët, vlonjati kishte njoftuar gjykatën se do të martohej në 27 gusht dhe se po i shkatërronin jetën, ndërsa këmbënguli mes lotëve se nuk ishte i përfshirë në historinë e drogës që u gjet e braktisur në Kavajë në dy automjete.

Për njërin nga mjetet që dyshohej se i përkiste Arvis Muçajt, i dyshuari kundërshtoi duke rrëfyer se makinën e kishte shitur tek Erges Sina, i cili nuk pranonte të përpilonin dokumenat. Pavarësisht këtij qëndrimi dhe faktit që Sina është në kërkim, përveç Muçajt, prokuroria çoi në burg edhe pronarin e mëparshëm të makinës, Artistotel Kasajn.

Avokati Saimir Visha tha: “Do t’i nënshtrohemi vendimit të pushimit të çështjes dhe me pas do të marrim kompensimin për kohën e vuajtur padrejtësisht. Unë mendoj se në raste të tilla, organi i akuzës dhe gjykata nuk duhet të nxitohen me masat e arrestit në burg”.

Ndërkohë, pritet që edhe për Aristotel Kasajn avokatët të kërkojnë lirimin e menjëhershëm, pasi për të njëjtin konflikt edhe ky i dyshuar pretendon të ketë depozituar në muajin maj një kallzim penal.

Ngarkesa e drogës u zbulua nga një postbllok policor që kishte tentuar të ndalonte dy automjete. Pas ndjekjes, makinat u gjetën të braktisura dhe të ngarkuara me drogë, ndërsa më pas u arrestuan si transportues të hashashit shtetasit Kejvi Jadari, Roland Hysenbelliu dhe Joni Sadikaj. Ky i fundit është i afërm i personit të shpallur në kërkim, Erges Sina.

19 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)