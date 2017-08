Veliaj: Punë të vogla, me dashuri të madhe

Për shumicën e qytetarëve gushti është muaji i pushimeve, ndërsa për një pjesë të mirë të ndërmarrjeve të Bashkisë së Tiranës është muaji i punës. Krahas kantiereve të mëdha të ndërtimit të shkollave dhe infrastrukturës tjetër urbane, një vëmendje e veçantë i është kushtuar gjatë këtij muaji edhe rregullimeve dhe meremetimeve të vogla por që i japin qytetit më shumë jetë.

E tillë është edhe puna që po bëjnë mjeshtrit e gjelbërimit me krasitjen dhe format zbukuruese që po i japin pemëve dekorative në qytet. Është vet kreu i Bashkisë, Erion Veliaj ai që ka publikuar disa nga fotot e punës së përditshme në teren pavarësisht vapës përvëluese që ka shoqëruar gjithë këto ditë gushti.

“Hajt me shnet! Edhe bimësia ka nevojë të qethet në këtë stinë vape të paprecedente! Punë të vogla, me dashuri të madhe”, shkruan Veliaj. Gjithashtu puna ka vijuar edhe me riparimin, zëvendësimin apo lyerjen e stolave e stolave në parqet dhe rrugët e Tiranës

19 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)