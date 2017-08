Me dhjetëra gra të besimit mysliman kanë marrë pjesë në Madrid në një manifestim të organizuar nga qendra kulturore islamike e Fuenlabradas për t’i thënë “jo” terrorizmit pas atentateve në Barcelonë dhe Cambrils.

Persona të ndryshëm, mes të cilëve gra, janë grumbulluar në sheshin “Puerta del Sol”, duke shfaqur parulla me mbishkrimin: “Not in my name” (Jo në emrin tim).

20 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)