Raporti i policisë holandeze, Hajnaj: S’ka pasur ankesa

Drejtoresha e Kufirit dhe Migracionit, Aida Hajnaj, ka mohuar që të ketë ankesa nga Holanda për shqiptarët që lëvizin në këtë shtet, duke përfituar nga lëvizja e lirë përmes vendeve në Shengen.

Reagimi i drejtoreshës Hajnaj ka ardhur pas publikimit në mediat holandeze se policia e këtij shteti ka përpiluar një raport mbi krimin e organizuar nga shqiptarët, çka sipas tyre nevojitet edhe një rikthim i pjesshëm i vizave.

“Nuk ka pasur asnjë ankesë nga Holanda për problematika të shtetasve shqiptarë. Do vijojë puna me palën holandeze për evidentimin e shqiptarëve të përfshirë në aktivitete kriminale”, Hajnaj gjatë inspektimit në Doganën e Kakavijës, ku theksoi edhe se do të merren masa maksimale për eliminimin e radhëve në kufi.

