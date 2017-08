Ekstradim me garanci. Ndryshimi ligjor që rrezikon procesin

Një ndryshim në dukje i parëndësishëm, në Kodin e Procedurës Penale të hyrë në fuqi prej 1 gushtit, rrezikon ekstradimin në Itali dhe në çdo shtet tjetër të çdo shtetasi shqiptar që është dënuar në mungesë.

Kjo është arsyeja që ministri i dorëhequr i Drejtësisë, Gazmend Bardhi i ka përcjellë Ministrisë së Drejtësisë italiane një shkresë ku kërkon garanci për shtetasit që do të ekstradohen, ashtu siç e kërkojnë ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale. Garanci do të thotë pohmi nga të huajt se do të rishikojnë vendimet e shpallura në mungesë të të pandehurve.

Burimet thonë se kjo situatë e ndryshimeve është konstatuar në dosjen “Alket Hatija”, i cili kërkohet nga drejtësia italiane pasi cilësohet si baron i drogës. Por ai është dënuar në mungesë dhe, siç thonë ndryshimet ligjore, Italia duhet të ofrojë garanci për të në mënyrë që gjykatat në Shqipëri të mos kundërshtojnë dorëzimin e tij.

Më herët, me fondet e shtetit italian u ndërtua Burgu në Peqin për të sjellë të dënuarit shqiptarë që mbahen në burgjet italiane, marrëveshje kjo ende e pazbatuar nga Shqipëria.

21 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com) / TCH