Kukësi, Milinkoviç: Synojmë të 3 trofetë

Mladen Milinkoviç tashmë mund ta quajë të plotë Kukësin e tij. Trajneri i Kampionëve të Shqipërisë është në përgatitjet e fundit përpara fillimit të sezonit të ri, në një skuadër ku janë konfirmuar senatorët e sezonit të kaluar, por ka pasur dhe afrime të rëndësishme.

“Deri tani përgatitjet kanë vajtur shumë mirë. Nuk kemi asnjë problem dhe jam i kënaqur me kushtet e grumbullimit. Merkato ka qenë pozitive kemi pasur afrime të rëndësishme, që gjithsesi duhet ende të përshtaten me skuadrën por besoj se në fillimin e kampionatit do të jenë gati. Kemi ruajtur mbrojtjen e sezonit me rikthimin e Kolicit dhe Allës dhe kjo është pozitive”.

Sezonin e kaluar nën drejtimin e Luftëtarit, Milinkovic spikati me lojën e bukur që i dha gjirokastritëve dhe të njëjtën gjë dëshiron të bëjë dhe te Kukësit duke dashur të ndryshojë dhe mënyrën e të luajturit të kampionëve.

“Vitin e kaluar, Kukësi luajti me topa të gjatë kryesisht, unë nuk e preferoj këtë lloj sistemi. Sigurisht që skuadra fitoi me këtë mënyrë loje por unë do të ndryshoj plotësisht mënyrën e të luajturit. Më pëlqen loja me shumë pasime dhe qarkullim topi dhe pikërisht këtë jemi duke praktikuar”.

Në prag të fillimit të sezonit objektivi kryesorë është fitimi i të gjithë trofeve të mundshëm por kjo nuk do të jetë e thjeshtë dhe për shkak të kundërshtarëve që sipas Milinkovicit kanë cilësi.

“Synimi është të fitojmë 3 trofetë. Unë për këtë arsye jam këtu por dhe rivalët janë forcuar. Skënderbeu ka bërë shumë mirë këtë verë në Europë, Partizani ndërkohë mbetet Partizani”.

Dëshira e trajnerit të ri është një fushë pak më e madhe në “Zeqir Ymeri” në mënyrë që skuadra të praktikojë më lehtësisht futbollin e preferuar nga Milinkovic por dhe mbështetja e tifozerisë.

“Uroj që këtë sezon tifozët të jenë të shumtë, pasi kemi nevojë për mbështetjen e tyre. Fusha e stadiumit është pak e vogël por kam biseduar me presidentin dhe ai dëshiron të na krijojë të gjitha kushtet e nevojshme. Aktualisht po punohet për një terren të ri”.

