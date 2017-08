Margot Robie mezi njihet e shndërruar në Elizabetën I

Ajo u bë e njohur sidomos 4 vjet më parë teksa interpretonte gruan joshëse të Leonardo DiCaprio në filmin ‘Wolf of Wall Street’.

Por Margot Robbie mezi njihej e fotografuar në setin e xhirimeve të filmit të ri ‘Mary Queen of Scots’, ku aktorja seksi interpreton rolin e mbretëreshës Elizabeta I.

Në vend të flokëve biondë që e identifikojnë më së shumti aktoren pas interpretimit në krah të DiCaprio, shihej një ballë i madh dhe flokë kaçurrelë me ngjyrë të kuqe, çka e bënte 27 vjeçaren shumë të ngjashme me rolin që do të interpretonte.

21 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)