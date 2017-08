Mediat amerikane: Trump shton 4.000 ushtarë në Afganistan

Donald Trump pritet të njoftojë një shtim të trupave, të paktën 4.000 ushtarë, kur të zbulojë së shpejti nga baza ushtarake e Fort Myer në Virxhinia, strategjinë e tij të re për Afganistanin, ku lufta kundër talebanëve nisi pak pas sulmeve të 11 shtatorit. Shtëpia e Bardhë nuk ka zbuluar asgjë deri tani, por medait kanë grumbulluar burimet e para.

Nëse këto do të konfirmohen, presidenti do të pranonte kështu propozimet e gjeneralëve të tij, duke shtuar përfshirjen e SHBA-ve në rajon dhe sinjalizuar një mbështetje më tradicionale në politikën e jashtme, në krahasim me atë të premtuar në fushatën elektorale, kur prevalonte linja izoluese e tashmë ish-shefit strateg, Steve Bannon.

Por lajmi vjen në ditën ku talebanët kanë marrë në zotërim selinë e qeverisë afgane në rajonin e Khamed, në provinceën Jawjan, shkruan “Nyt”, duke cituar një zëdhënës të ushtrisë afgane.

21 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)