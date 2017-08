Prizreni ka hapur dyer për artin Konferenca ndërkombëtare treditore “E ardhmja e kufijve”, organizuar nga Bienalja Ndërkombëtare e Artit Bashkëkohor – Autostrada Biennale, vazhdon ende në Prizren. Në sesionin e sotëm (e hënë), nga ora 11:00, në Hamamin Gazi Mehmet Pasha, do të diskutohet për: Qytetin dhe kufijtë (të brendshëm dhe të jashtëm) kufijtë gjinor, urban – rural, publik-privat, të zhvilluar – të pazhvilluar, kufijtë fetar, ndër-etnik. Qyteti, duke qenë një vend me njerëz me dallime, është plot kufij të dukshëm dhe të padukshëm. Njerëzit me përkatësi etnike, fe, ngjyrë, gjini, moshë, lidhjet politike dhe ekonomike të ndryshme jetojnë ose udhëtojnë në qytet; Çdo individ dhe grup sjell historitë e tyre në zonën e kontaktit të quajtur qyteti.

Për më tepër, qyteti, duke qenë një mjedis i krijuar nga njeriu, krijohet dhe mirëmbahet nga kufijtë e kulturës / natyrës. Në modernizim, urbanizimi në shkallë të gjerë ka prodhuar një lloj të ri të njerëzimit që e përjeton natyrën si tjetrën absolute. A munden qeniet njerëzore të jetojnë në mënyrë paqësore me specie të tjera? Ku janë kufijtë e qytetit kur rrënojat, fatkeqësitë mjedisore (me popullatat e tyre të zhvendosura) dhe forcat e tjera natyrore vazhdimisht demonstrojnë afatin e njerëzimit? Në sesionin e parë, të organizuar në bashkëpunim me Firedrich Ebert Stiftung, folës janë : Manray HSU (kurator i këtij edicioni të Autostrada Bienale), Eliza Hoxha, Yehuda Safran (SHBA) dhe Edi Muka (Shqipëri) Mbi “Kufijtë e qytetit –Kufijtë njerëzor dhe përtej ” në panelin e dytë, moderuar nga Eliza Hoxha, flasin: Andrew Russell – Kordinat or i UNDP, Bernhard Soland – Swiss Development and Cooperation, Edmond Hajrizi – UBT dhe Hajrullah Ceku – EC MaNdryshe. Sot do të bëhet prezantimi i artistëve: HAVEIT (Kosovë), Stefano Romano (Itali), Saso Sedlacek (Slloveni), Yannick Dauby (Francë) dhe OPA (Maqedoni). Konferenca ndërkombëtare treditore “E ardhmja e kufijve” përmbyllet nesër, në Prizren, me temën “Kufijtë e padefinuar të artit bashkëkohor”.

Ndërsa sot ekspozita ndërkombëtare “E ardhmja e kufijve” hapet për publikun në tëgjitha hapësirat e në Prizren.

21 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)