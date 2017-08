“Rusi 2018”, Maqedonia me 4 shqiptarë ndaj kuqezinjve

Maqedonia sfidon kombëtaren kuqezi me 4 futbollistë shqiptarë. Trajneri i përfaqësues maqedonase Igor Angelovski shpalli listën e 23 lojtarëve të grumbulluar për dy sfidat elimintore të muajit Shtator, duelin ndaj Izraelit që do të luajë në transfertë në datën 2 shtator dhe përballjen ndaj Shqipërisë në Strumicë në 5 Shtator.

Edhe pse janë 4 futbollistët me origjinë shqiptare që janë grumbulluar nga numri 1 i stolit të Maqedonisë bie në sy mungesa e sulmuesit të Shkëndijës Besart Ibraimi i cili ka shkëlqyer me kuqezinjtë tetovarë në ndeshjet kualifikuese të Europa League por kjo nuk ka mjaftuar që 30-vjeçari me origjinë shqiptare të jetë pjesë e grumbullimit të radhës.

4 shqiptarët e përzgjedhur janë kapiteni i Shkëndijës Ferhan Hasani, mesfushori i tipare sulmuese i Leeds United, Ezgjan Alioski i cili ishte autori i golit të vetëm të Maqedonisë në sfidën ndaj Shqipërisë në Loro Borici që përfundoi me fitoren 2-1 të kuqezinjëve, mbrojtësi i Vardarit të Shkupit, Visar Musliu si dhe talenti i Levantes Enis Bardhi.

Nga Shkëndija e Tetovës, trajneri Angelovski ka thirrur në ekipin përfaqësues edhe talentin Marjan Radeski, ndërkohë që pjesë e duleve ndaj Izarealit dhe Shqipërisë do të jenë edhe lojtarë të tjerë me peshë në repartin e avancuar si Goran Pandev si dhe dyshja e Palermos, Nestorovski e Trajkovski.

