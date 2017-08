Barbara Berluskoni, në pritje të fëmijës së katërt

Fëmija i katërt në “mbërritje” për Baraba Berluskonin, vajza e madhe e Silvio Berluskonit (dhe Veronika Larios), ish-padronit të Milanit.

Ish-administratorja e kuqezinjve, e cila tashmë është presidente e Onlus Fondazione Milan, është fotografuar gjatë pushimeve me kostum banje së bashku me partnerin e saj, Lorenzo Guerreieri dhe me të voglin Leone.

Nëntë muaj nga lindja e këtij të fundit, fëmija i parë me Guerrierin, Barbara (33 vjeçe), është sërish në pritje të ëmbël. Në formë të shkëlqyer, ajo duket e lumtur me njerëzit e saj.

Çifti sapo ka festuar 3-vjetorin e lidhjes ë tyre. Ndërkohë vajza e Berluskonit ka edhe dy fëmijë të tjerë, Alesandron dhe Edoardon, të lindur nga lidhja me Giorgio Velaguzza.

Ajo ka pasur edhe një lidhje 1-vjeçar me ish-sulmuesin e MIlanit, Alesandre Pato, por nuk patën fëmijë.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)