Belsh, hajdutët dhunojnë të moshuarën, i marrin 2 mln lekë në shtëpi

Një e moshuar nga Belshi i Elbasanit është dhunuar me mjete të forta nga disa grabitës që kishin hyrë në banesën e saj.

Burime nga policia lokale bëjnë me dije se 70-vjeçarja Naferit Tafani është gjetur me kokë të çarë dhe pa ndjenja nga fqinjët të cilët e kanë çuar me urgjencë në spital.

Sipas 70-vjeçares grabitësit i kanë marrë një shumë prej 200 mijë lekësh që kishte në banesës.

Naferit jetonte së bashku me bashkëshortin por ai nuk ka qenë në momentin kur ka ndodhur ngjarje.

22 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)